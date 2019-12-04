مابين حفرة ومنهل هنالك ارواح تُزهق في عمان

وطنا اليوم-عمان:تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي، شكوى لفتاة تحذر فيها من مخاطر المناهل غير المغلقة ليلا في شوارع وأرصفة العاصمة عمان.

وقالت الفتاة، إنها كانت تسير على الرصيف في منطقة شارع الجامعة بالعاصمة عمان، على الجهة المقابلة ليلا، وتفاجأت بوجود منهل غير محكم الاغلاق مشيرة الى أنها كادت أن تقع داخل المنهل.

وذكرت في حديثها " رح احكي عن موضوع مهم جدا جدا جدا بتمنى الكل يقرأ وينتبه "قصة صارت معي شخصيا"، "كانت الدنيا ليل كنت ماشية مقابل الجامعة الأردنية على الجهة المقابلة وبمشي بأمان الله والمفروض ماشية على الرصيف اللي بيمشي عليه البني ادمين الطبيعين واللي المفروض هو المكان الآمن والمخصص للناس لتمشي عليه.. وفجأة بحس اني دعست على "منهل" والمنهل مو ثابت وبلش المنهل يقلب فيي ورح اوقع فيه والحمدلله معروف عنا اللي بيوقع "بمنهل" و يوم خميس و "ازمة" و "شارع الجامعة" بموت قبل ما يوصل اي حدا يساعده..فيها لطف من ربنا الحمدلله، بسرعة فكرت انه عندي خيارين بهاللحظة "بوقع بالمنهل وبموت أو برمي تقلي كلو لقدام عشان ما أنزل فيه".

وأضافت "فعلا حطيت وزني كلو لقدام ورميت حالي لقدام طبعا اضررت ايديي ورجلي بس ربنا ستر وحماني والحمدلله رب العالمين، ورجعت للمكان بوقت نهار عندي حب فضول اعرف هل تصلح؟ هل بعد اللي صار معي صحاب المحلات اي حدا بالدنيا صلحه؟.. والحمدلله لقيت كلشي زي ماهو".

وأكملت حديثها تقول "انا حطيت مكانه بالزبط لحتى ماحدا يخسر حياته لا سمح الله وتخبرو اللي بتعرفوهم وبيمشو من الشارع، وان شاء الله الامانة تعمل شي، لاني اكتشفت "المواطن أرخص مانملك".