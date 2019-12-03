الرئيسية | محليات ولي العهد يشارك بعمل الزرب

وطنا اليوم-عمان:شارك سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بتجربة عمل طبخة "الزرب" خلال مشاركته بتدريبات سلاح الجو الملكي.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو لولي العهد خلال مشاركته بعمل "الزرب" ، وهي الطبخة الشهيرة لدى الكثيرين .

يشار الى أن ذلك جاء خلال مشاركة سموه بتدريبات السرب ٣٠ لطيران العمليات الخاصة في سلاح الجو الملكي.

والزرب، أكلة عربية مشهورة في بادية الشام وعموم فلسطين والأردن، وهي شبيهة بأكلات الحنيذ أو المندي في الجزيرة العربية لكونها تطبخ بحفرةٍ تحت الأرض تكون بمثابة فرنٍ للشوي.

وفي الأردن يعتبر الزَّرْب طبقاً تراثياً في بادية حسمى (وادي رم) ويستخدم لحم الخروف الصغير حصراً، بينما يستخدم في فلسطين وبعض مناطق الأردن الدجاج والسمكن بحسب ويكبيديا.

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