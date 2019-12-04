الرئيسية | محليات تقرير صهيوني:معاهدة السلام مع الاردن في خطر

وطنا اليوم-عمان:حذر مسؤولون امنيون إسرائيليون من اثر ضم غور الأردن على معادة وادي عربة للسلام بين الأردن وإسرائيل.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعا في الأيام الأخيرة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية من أجل الاستفادة من وجود الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض وضم غور الأردن.

لكن مسؤولين في أجهزة الأمن الإسرائيلية حذروا من أن مثل هذه الخطوة قد تعرض معاهدة السلام مع الأردن "وداي عربة" للخطر، وفقا لما نقلته القناة 12 العبرية، مساء الثلاثاء.

القناة نسبت للمسؤولين الأمنيين قولهم: سيجد الأردن نفسه في مواجهة ضغط شعبي ، ولن يكون قادرا على تسوية الاحتجاجات والإدانات، ولن يكون استدعاء السفير الأردني من تل أبيب كافيا ، وسيجبر الاردن على تعليق معاهدة السلام.













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