الرئيسية | محليات وزير النقل يزور شركة العقبة لادارة وتشغيل الموانيء

وطنا اليوم-التقى وزير النقل خالد سيف أمس مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ في موقعها الجديد واستمع الى شرح قدمه مدير عام الشركة الكابتن منصور قوقزه حول مهام الشركة وخططها المستقبلية وآليات العمل اليومي بحضور رئيس مجلس ادارة الشركة المهندس نايف بخيت رئيس مجلس مفوضي منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وعدد من مديري الدوائر فيها .

واكد المهندس بخيت اهتمام الموانىء الاردنية بمختلف انواعها بتقديم مختلف خدماتها والجاهزية العالية لمتطلبات الاقتصاد العراقي باعتبارها الطريق الاسهل والافضل للبضائع العراقية .

وأشار الكابتن قوقزه الى الدور الذي تقوم به الشركة بالاسهام في دعم عجلة الاقتصاد الوطني وخدمة اقتصاديات دول الجوار من خلال تقديم افضل الخدمات وأكثرها تطوراً للمتعاملين مع الشركة .

وشدد قوقزه على جاهزية الموانى كموانئء معتمدة لدعم الاقتصاد العراقي واعادة الاعمار انسجاما مع الاتفاقيات الموقعة بين الحكومتين الاردنية والعراقية وفتح معبر طريبيل بين البلدين.

وبين قوقزه ان حجم المناولة المينائية في ازدياد مستمر نظرا لتطور التشربعات والاليات وخطط التحديث المستمرة لمرافق الميناء مؤكدا جاهزية الميناء مهما كان حجم العمل القادم .

واضاف ان ميناء العقبة يعتبر احد افضل الموانىء في الشرق الاوسط وهو مقصد لعشرات الخطوط الملاحية العالمية التي تنقل مختلف البضائع الاستراتيجية استيرادا وتصديرا .

وعبر الوزير سيف عن ثقته بكفاءات الميناء التشغيلية وقدراته التنافسية بين نظرائه من موانىء المنطقة مؤكدا دعم الحكومة للميناء بكل ما هو متاح لضمان ديمومة ادائه على اكمل وجه بصفته احد اهم اركان الاقتصاد الوطني والمشغل الرئيس للنقل البحري من والى المملكة.

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