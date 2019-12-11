انعقاد مؤتمر نساء على خطوط المواجهة في عمان

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وطنا اليوم-عمان:مندوب دولة رئيس الوزراء الأكرم افتتح اليوم وزير دولة الأداء المؤسسي معالي الدكتورة

ياسرة غوشة فعاليات مؤتمر “نساء على خطوط المواجهة" في نسخته الرابعة لمنطقة الشرق

الأوسط وشمال أفريقيا الذي نظمته مؤسسة مي شدياق، الثلاثاء الموافق 3 كانون

الأول/ديسمبر 9102 في فندق فيرمونت في عمان، الأردن، تحت رعاية دولة رئيس

الوزراء الأردني، الدكتور عمر الرزاز لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .

وقدمت Orange الأردن رعاية الاتصالات الحصرية للمؤتمر وللعام الرابع على التوالي

وذلك في إطار التزام الشركة بتمكين المرأة وإبراز نجاحات النساء في قطاعات عدة

ومساهمتهن التي لا غنى عنها في بناء المجتمعات وتعزيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي،

لاسيما وأن النساء العاملات في الشركة قد تمكنَ من تسلم مناصب قيادية فيها وبكل جدارة،

عدا عن أنهن يمثلن ما يقارب 92 % من القوى العاملة فيها، الأمر الذي يؤكد حرص مجموعة

Orange والشركة على تحقيق المساواة في مكان العمل بين النساء والرجال، ما يعكسه نظام

.% رواتب عادل يجعل نسبة الفرق في الرواتب بين الجنسين أقل من 4

وضم المؤتمر حضور ا لافت ا من الشخصيات البارزة في مجال الإعلام والسياسة والاقتصاد

من مختلف البلدان بالإضافة إلى ممثلين من قطاعات العمل والاقتصاد .

ألقت الدكتورة مي شدياق، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية في لبنان، ورئيسة مؤسسة

مي شدياق كلمة افتتاحية رحبت خلالها بالحضور وأثنت على جهود الأردن في مجالات

تمكين النساء وتعزيز مشاركتهن في الحياة العامة. وتناولت معالي الوزيرة شدياق في كلمتها

النقاط التالية:

"في السنوات الأخيرة، كانت تطلعاتنا جميعا في أن نصل إلى الوقت الذي تتمتع فيه النساء

بجميع حقوقهن وفي القدرة إبراز أهمية الأدوار التي تقمن بها. اليوم، يسعدني أن أقول بأن

هذه المعركة التي بدأناها مع ا قد بدأت للوصول إلى غد أفضل للمرأة العربية قد بدأت تؤتي

ثمارها وبدأنا نرى بعض النتائج"

تابعت حديثها حول الطرق المختلفة التي استطاعت النساء العربيات خلاها من قطع شوط

كبير في مسعاهن نحو الحرية، وأبرزت محطات لإنجازات ونجاحات مختلفة نتجت عن هذا

الكفاح الذي طال أمده.

أشارت أي ض ا إلى مسألة التعليم وقالت: "أصبح تعليم المرأة والحد من الأمية أمو ر ا تم تحقيقها

في عدد مختلف من الدول العربية، التي تعتبر من أهم الحقوق الإجتماعية والمؤشرات على

المساواة بين الرجل والمرأة ما يدفع نحو تنمية مجتمعية مستدامة. ويبرز الأردن كأحد أهم

الأمثلة للدول التي شهدت تطور ا بالغ ا في هذا المجال خلال العقدين الماضيين. كما تسعى

الحكومة الأردنية من خلال العمل على مشروع النهضة الوطنية إلى تمكين المرأة الأردنية

اجتماعي ا واقتصادي ا وسياسي ا ".

أمّا السيدة مهى الشاعر، عضو المجلس التنفيذي لمؤسسة مي شدياق، ورئيسة المؤتمر، فقد

تناولت في كلمتها الافتتاحية، بداية التعريف بالمحاورين. وأشارت إلى أن: "النساء العربيات

يتطلعن ويسعين نحو غد أفضل، و يشرفنا اليوم استضافة سيدات قمن بتجاوز الحواجز

والمعيقات ورسمن طريق ومسار إنجازاتهن عبر قصص نجاح جميلة." وأضافت،

"استضاف هذا المنتدى نساء برعن في مجالات التفاوض والوصول إلى مساومات وإبرام

العقود والاتفاقيات واجتذاب الاستثمار".

وألقى معالي الوزير/الدكتورة ياسرة غوشة ، وزير دولة لتطوير الاداء المؤسسي، كلمة

مخاطبا الحضور…

تنوعت أنشطة المؤتمر وتضمنت جلسات حوارية، وجلسات قدمتها النساء الرياديات اللاتي

نجحن في إحداث فرق في مجالات متعدة كالسياسة والإعلام والفن والأعمال والإدارة

والاقتصاد وحقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية.

يسعى المؤتمر من خلال أحد أهدافه إلى تمكين المرأة وتشجيع النساء في سعيهن نحو تحقيق

مستقبل أفضل وتحقيق نتائج مستدامة تخدم الصالح العام والمجتمع بجميع مكوناته.

ابتدأت الجلسات النقاشية خلال مؤتمر المرأة على خطوط المواجهة –منطقة الشرق الأوسط

وشمال أفريقيا، دردشة مشوّقة بين معالي السيدة رولا غالي، السيدة الأولى في جمهورية

أفغانستان الإسلامية والسيد ريكاردو كرم، مقدم تلفزيوني ومؤسس تكريم.

تناولت الجلسة الحوارية الأولى موضوع "المرأة في السياسة: إصلاح الإدارة العامة." تتغير

المواقف باستمرار، مما يحدث تغييرات على المجتمع. على الإدارة العامة أن تعمل بشكل

جاد لتلبية المطالب الجديدة الناتجة عن تغييرات سلوكية مستمرة. هنا تبرز ضرورة إصلاح

الإدارة.

أدار الحوار في السيد ربيح الشاعر، رئيس قسم/ ممارسات القانون الدولي، مؤسسة العالم

وشركاه في لبنان.

تضمنت الجلسة أعلام سياسية بارزة في المنطقة تناولن في نقاشهن هذا الموضوع، وشارك

في النقاش معالي مي شدياق، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، ورئيسة مؤسسة مي

شدياق في لبنان، معالي ياسرة غوشة، وزير دولة تطوير الأداء المؤسسي، في الاردن؛

السيدة إيزابيل رونكالي، المدير العام الإدارة العامة، إسبانيا، والنائب أولفا سكري شريف،

عضو مجلس النواب التونسي.

تضمت الجلسة الثانية عد د ا من الصحفيين والدبلوماسيين والنشطاء المدافعين عن عدد من

المواضيع السياسية والاجتماعية.

تمكنت كل من سعادة السفيرة صفية السهيل من العراق، سميرة الضاهر من لبنان، وميرفت

تلاوي من مصر، بالإضافة إلى مؤسسة والرئيس التنفيذي لمعهد بيروت الصحافية راغدة

درغام، المشاركات في هذه الحلقة الحوارية من تحفيز التغيير على المستويات كافة.

وتناولت الجلسة الثالثة أهمية محاربة آفة الزواج المبكر . واستضافت هذه الجلسة متحدثات

بارزات في مجال حماية الطفل للحديث عن هذا المسألة التي تجتاح مجتمعاتنا .

ضمت الجلسة متحدثات كالسيدة مها أبو بكر، محامية من مصر، والسيدة لمى جرادي،

مشرف أول في خدمات الصحة النفسية والاجتماعية في منظمة أبعاد في لبنان؛ ومعالي وفاء

بني مصطفى، عضو البرلمان الأردني، والسيدة إينا وسترلينج من زونتا انترناشيونال.

كما أدار الجلسة الإعلامي والكاتب الفلسطيني المعروف عالمي ا السيد شاكر خزعل.

أجرى السيد نيشان ديرهاروتيونيان، مقابلة مع الممثلة والمغنية اللبنانية متعددة المواهب،

كارول سماحة التي تحظى بشعبية كبيرة في المنطقة والعالم.

خلال المقابلة، ألقت النجمة الضوء على عدد من المواضيع الاجتماعية والسياسية الهامة.

فيما تناولت الجلسة الأخيرة استخدامات وسائل التواصل الاجتماعي وتوظيفها في مجالات

الأعمال. من خلال مناقشة الرياديين والموثرين في المجتمع .

حيث أثبتت الشبكات الاجتماعية وشبكات التواصل الاجتماعي اليوم قوتها وقدرتها على تغيير

السلوك الاستهلاكي وفاعليتها مقارنة بطرق الإعلان والتواصل التقليدية.

وهدفت الجلسة إلى بحث سبل فهم أكبر وأعمق لقدرة المؤثر ونجاحه في التسويق ووصوله

إلى فضاءات أبعد وأوسع عن النظير من التقنيات التسويقية التقليدية. استضافت هذه الجلسة

بعض النساء المؤثرات في المنطقة لمشاركة خبراتهن في خلق منتجات وأفكار والنجاح في

تسويقها عبر الإنترنت.

حاور السيد شاكر خزعل في هذه الجلسة كل من السيدة آية برقاوي، مؤسسة أديت ) Adit ،)

العاملة في مجالات انتاج المحتوي والتصميم/الأزياء، والمصورة في الاردن؛ والسيدة باولا

الست، المؤثرة في مجال الإعلام ومصممة الأزياء في لبنان؛ ورانية عمي،، مؤثرة ورئيس

تحرير سابقة في مجلة اتجاهات ) Trendesign ( وخطوط الازياء وفيف ) VIV (، وليالينا

في الاردن؛ والسيدة رهف صوالحة مقدمة برامج في الإذاعة والتلفزيون في الاردن -

تلفزيون عمان.

غادرت المشاركات قاعة المؤتمر وهن على يقين بقدرتهن على النجاح مسلحات بالثقة

والمعرفة .

حيث اتسمت النصائح التي قدمتها النساء القياديات بقدرتها على بث مزيج من الشجاعة والأمل

للنساء في الاردن وفي جميع أنحاء العالم





















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