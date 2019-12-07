الرئيسية | محليات المصفاة: الغاز المعبأ في الأسطوانات خال من الماء

وطنا اليوم-عمان:أكدت شركة مصفاة البترول على انه يتم تعبئة آلاف أسطوانات الغاز بشكل متواصل ضمن خط الإنتاج الواحد وأن الغاز المعبأ في كل هذه الأسطوانات خال من الماء.

مشددة على انه لو كان مصدر الماء من المصفاة لظهر في آلاف الأسطوانات المعبأة على نفس خط الإنتاج في ذلك اليوم.

ونوهت الى ان الفيديو الذي تتناقله صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود الماء في أسطوانة واحدة مع الحكم الفوري للمتحدث في الفيديو بتبرئة أي طرف آخر والقاء المسؤولية على المصفاة فوراً يثير تساؤلات وشكوك.

وشددت الشركة على ان المصفاة ليس لديها أي مصلحة أو دافع بأن تحتوي أسطوانات الغاز على أي مادة سوى الغاز.

وأكدت المصفاة على ان مسؤولية الأسطوانات تبقى تحت عهدتها داخل محطة التعبئة، في حين تصبح خارج سيطرة المصفاة ومسؤوليتها بعد خروجها من المحطة.

وأعادت المصفاة التأكيد على أن أسطوانات الغاز تمر بمراحل فحص مشددة من قبل كوادرها الفنية المؤهلة ولا تخرج أي أسطوانة غاز معبأة من محطات تعبئة الغاز الثلاث المملوكة للشركة في كل من (الزرقاء وعمان واربد) مطلقا دون اجتياز مراحل الفحص والتفتيش الدقيق، سواء لجسم الأسطوانة أو الصمام وكمية الغاز المعبأة فيها ويتم استبعاد الاسطوانة التي تعاني أية عيوب حال اكتشافها خلال الفحص.

وشددت على انها تتحمل مسؤولية أي أسطوانة داخل حرم موقع الشركة وبعد خروجها تصبح من مسؤولية الجهات الرقابية المعنية الاخرى.

ودعت المواطنين للانتباه إلى ان الختم الانكماشي المثبت على صمام الاسطوانة لا يوجد به أي عيب او خلل عند شراء أسطوانة الغاز، وكذلك التأكد من سلامة الخرطوم (البربيش) ومانع التسرب (الجلدة) ومنظم الغاز (الساعة) عند تركيب الاسطوانة.

ويشار الى ان الشركة تقوم بشطب كافة الأسطوانات التي تظهر عليها أي عيوب، اذ تقوم باستبدالها مباشرة بأسطوانة جديدة، في حين ان الشركة تستورد كافة احتياجاتها من الأسطوانات الفارغة بشكل سنوي بشكل يكفي لاستبدال أي أسطوانة تالفة.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر