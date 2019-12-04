الرئيسية | محليات الاردن يبدي استعداده للتعاون مع العراق في مكافحة الفساد

وطنا اليوم-عمان:أبدى رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مهند حجازي خلال لقائه وزير العدل العراقي فاروق الشواني، الثلاثاء، استعداد الاردن للتعاون مع العراق في كل ما من شأنه دعم سبل مكافحة الفساد والحد من آثاره من خلال تبادل الخبرات والزيارات وغيرها.

وبحث حجازي مع الوزير سبل تعزيز اواصر التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة.

وقال حجازي "إن العلاقات الاردنية العراقية تاريخية وقديمة ومتميزة وتستند على قاعدة متينة من الاخوة والتعاون والتنسيق المشترك، مبينا ان دور الهيئة الرئيس يتمثل بالعمل على نشر قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد بشتى صوره".

واشار إلى أن مكافحة الفساد تتطلب جهدا جماعيا يشترك به جميع قطاعات ومؤسسات واجهزة الدولة إلى جانب المواطن الذي يعد ركنا اساسيا في مكافحة الفساد وتعزيز منظومة النزاهة الوطنية.

وقال نائب رئيس مجلس الهيئة الدكتور اسامة المحيسن خلال اللقاء "بموجب قانون النزاهة، لا حصانة للوزراء والنواب والاعيان أمام الهيئة، حيث يجوز استدعاؤهم وسماع اقوالهم في اية قضايا لها علاقة بهم وذلك كون الهيئة تمتلك صفة الضابطة العدلية".

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