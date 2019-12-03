 وطنا نيوز -العموش يوقف تصوير فلم ساره
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
العموش يوقف تصوير فلم ساره
التاريخ : 03-12-2019 03:02:03 المشاهدات: 243

وطنا اليوم-عمان:قررت وزارة الأشغال التراجع عن قرارها، ووقف تصوير فلم سارة بمشروع الماضونه .
وجاء قرار وقف التصوير بعد عدة اصوات من قبل ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، طالبوا بضرورة وقف تصوير الفيلم لعدم الاطلاع على النص او السيناريو .








تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق