الرئيسية | محليات العموش يوقف تصوير فلم ساره

وطنا اليوم-عمان:قررت وزارة الأشغال التراجع عن قرارها، ووقف تصوير فلم سارة بمشروع الماضونه .

وجاء قرار وقف التصوير بعد عدة اصوات من قبل ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، طالبوا بضرورة وقف تصوير الفيلم لعدم الاطلاع على النص او السيناريو .













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