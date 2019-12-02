عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة تقدم العلاج لاكثر من 19الف حالة مرضية في مخيم الزعتري

وطنا اليوم-تواصل عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم الزعتري تقديم العلاج المناسب للحالات المرضية التي تراجعها حيث بلغ عدد المستفيدين (19279) حالة مرضية ضمن برنامج الرعاية الطبية الشاملة التي يقدمها المركز للاشقاء السوريين خلال شهر نوفمبر من العام 2019م.

حيث كشفت السجلات الطبية لعيادات مركز الملك سلمان للاغاثة الحالات المرضية التي راجعتها خل

ال شهر نوفمبر من العام 2019 م لتكون النسبة الأعلى لعيادات الطب العام والتي بلغ عدد مراجعيها (6485) تلاها مباشرة عيادات الاطفال بواقع (5504) طفلاً كما استقبلت عيادة النسائية (2168) مراجعة ، فيما تلقى (987) شقيقاً سورياً العلاج في عيادة الباطنية و (271) حالة تعاملت معها عيادة الاذنية ، وتعاملت عيادتا الاسنان مع (1200) حالة وتعاملت عيادتا الجراحة والإجراءات مع (1042) حالة قدم لها العلاج المناسب ، كما تم تقديم عدد (978) مطعوماً لعدد (431) طفل وإمراة وبلغ عدد المستفيدين من مشروع مكافحة الامراض المعدية (826) حالة وكان عدد المراجعين لعيادة التغذية والرعاية الصحية (365) حالة .

من جانبهم عبر عدد من الأشقاء اللاجئين السوريين عن خالص شكرهم وعظيم امتنانهم للشعب السعودي لقاء وقفتهم الصادقة إلى جانب اشقائهم من الشعب السوري ، داعين الله أن يحفظ مملكة الإنسانية وقيادتها وشعبها ويحميها من كل مكروه.