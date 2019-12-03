رواد التواصل يحتفلون: الحكومة تؤكد .. الحكومة تنفي !

وطنا اليوم-عمان:احتفل رواد التواصل الاجتماعي بالموقف الجديد الذي تبنته حكومة الدكتور عمر الرزاز عندما "أكدت ونفت" معًا لخبر إصابات مواطنين بالتهابات رئوية في محافظة اربد.

وتداول "التواصل الاجتماعي" وثيقة لمحافظ إربد يؤكّد فيها حصول حالة وفاة وإصابتين بفايروس (H1N1)، وأن الإصابات بالفايروس وقعت بين أفراد من نفس العائلة في لواء قصبة إربد، حيث تمّ نقلهم إلى المستشفى يوم أمس الأحد.

ورغم نفي تصريح رسمي صادر عن وزارة الصحّة بعدم صحّة المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الإجتماعي حول إدخالات لحالات إصابة بمرض انفلونزا الخنازير إلى مستشفى الأميرة بسمة، وأن هذه المعلومات مضلّلة، لم يذكر التصريح الرسمي من الذي "ضللّها"، خاصة وأنه لم يجر التطرق الى صحة الكتاب الرسمي المتداولة، إلا أنه على اية حال نفى.