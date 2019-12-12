الرئيسية | محليات المعايطة يروي قصته مع قناة العربية والضيف الاسرائيلي

وطنا اليوم-عمان:انسحب وزير الاعلام الأسبق سميح المعايطة من مقابلة تلفزيونية على قناة العربية بعد أن تم استضافة محلل اسرائيلي في ذات الوقت للحديث عن العلاقات الأردنية الاسرائيلية.

وقال المعايطة إن انسحابه جاء رفضا لظهوره على شاشة التلفاز بمواجهة ضيف اسرائيلي، موضحاً أن قناة العربية قامت بالتنسيق معه من أجل الظهور في مقابلة عبر الأقمار الصناعية للحديث عن العلاقات الأردنية الاسرائيلية، وأخبروه أن هناك ضيفا اسرائيليا سيكون في اللقاء وهو ما رفضه منذ البداية، مخبرهم أن عليهم مقابلة كل واحد منهم على حدة لرفضه الخروج مع اسرائيلي في مقابلة واحدة وهو ما تم الاتفاق على أساسه.

وأضاف أنه وعند دخوله الاستوديو حوالي الساعة 10 والنصف استغرب من قيام المذيع بالترحيب به وبالضيف الاسرائيلي وقام بتوجيه أول سؤال له ما دفعه للاعتذار عن اكمال المقابلة لأنه لا يقوم بالمشاركة في مقابلات مع طرف اسرائيلي فهو مواطن أردني لديه موقف سياسي يشابه الموقف السياسي للشعب الأردني بأكمله.

وشدد المعايطة على أنه لا يدخل ولا يكون شريك في حوار ثلاثي مع طرف اسرائيلي، فقام بسحب المايكروفون وازالة السماعة ووضعهم على الطاولة والخروج من الاستوديو لمخالفة القناة للاتفاق الذي تم قبل المقابلة، فهو موقف وليست قصة يمكن العبث بها.

ولفت إلى أنه وعقب انتهاء القناة من الحديث مع الضيف الاسرائيلي وخروجه من الحوار عاد واجاب على السؤال كونه لا يقبل بأي حال من الأحوال بأن يكون متواجد بمقابلة ثلاثية مع طرف اسرائيلي.

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