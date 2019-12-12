الرئيسية | محليات جهات فنية لاثبات ضرر الباص السريع على التجار

وطنا اليوم-عمان:ستعتمد غرفة تجاة عمان عدة جهات فنية لاثبات واقع الضرر الذي لحق بالتجار جراء الباص السريع والاغلاقات المرورية في سبعة مناطق قي عمان.

وقال رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق : ان جهات معتمدة ستحدد واقع الضرر ثم سيتم احتساب قيمة الضرر بطريقة واقعية موضحا ان الضرر الذي لحق بالتجار يختلف من قطاع لاخر ومن منطقة لاخرى.

وبين ان الغرفة تتابع باهتمام كبير الضرر الذي لحق بالتجار مبينا ان الغرفة ستجري عدة جوالات ميدانية خلال الايام المقبلة لدراسة الضرر الذي لحق بالتجار.

وذكر الحاج توفيق ان الغرفة ستجري جولة ميدانية على التجار في منطقة المقابلين اليوم لحصر الضرر الذي وقع على التجار في المنطقة موضحا ان الضرر الذي لحق بالتجار في منطقة طبربور وصل الى نسبة 100%.

وبين إن الغرفة تتابع باهتمام كبير ما لحق بتجار منطقة صويلح من اضرار جراء العمل بمشروع الباص السريع.

واكد خلال لقاء مجلس ادارة الغرفة اليوم الاحد مع ممثلي تجار منطقة صويلح المتضررين من المشروع ان هذا الملف يحظى باهتمام عال ويعتبر من اولويات عمل المجلس الذي سيقوم بزيارة ميدانية الى المنطقة والاطلاع على الاضرار. وبين ان غرفة تجارة عمان تقف الى صف التجار المتضررين بمختلف مناطق عمل المشروع، موضحا ان مجلس ادارتها قرر تبني ملف المتضررين بشكل رسمي وتكليف جهات فنية وقانونية لتحديد واقع الضرر وقيمته.

وكان التجار المتضررون من مشروع الباص السريع في منطقة طبربور قد فوضوا غرفة تجارة عمان للمطالبة بتعويضهم عن الاضرار والخسائر التي لحقت بهم جراء اعمال البنية التحتية والتحويلات والتحسينات المرورية التي طالت المنطقة.

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