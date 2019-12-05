الرئيسية | محليات كم يتقاضى وزير العمل مخصصات مقابل رئاسته لمجالس الإدارات

وطنا اليوم-عمان:بناءا على ما تداولته بعض وسائل الاعلام أن وزير العمل يتقاضى رواتب من عدة مؤسسات يرأس مجالس اداراتها ، صرح المكتب الاعلامي في وزارة العمل أن وزير العمل لا يتقاضى أي رواتب ولا مكافآت ولا أي مبالغ ماليه لقاء ترؤسه هذه المجالس وهي مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

مجلس ادارة صندوق التنميه والتشغيل

مجلس ادارة مؤسسة التدريب المهني

مجلس ادارة هيئة تطوير المهارات المهنيه والتقنيه

وأن ترؤس وزير العمل لهذه المجالس بحكم وظيفته وبموجب القانون . اما بالنسبه لرئاسة مجلس الخدمه المدنيه وبموجب نظام ديوان الخدمه المدنيه يحق لمجلس الوزراء تسمية احد الوزراء رئيسا لمجلس الخدمة المدنية وتم تسمية وزير العمل رئيسا للمجلس وكذلك لا يتقاضى الوزير أي رواتب أو مكافئات نظير رئاسته لمجلس الخدمة المدنية، ووفقا لكل ما ذكر فإن وزير العمل لا يتقاضى أي مكافئات أو مخصصات نظير رئاسته لمجالس الإدارة ولا يتقاضى أي مبالغ خارج مخصصاته كوزير عامل.

وبناءا على ذلك نود التأكيد على أن من يملك اي وثائق منافيه لما ورد في هذا التوضيح، فلا مانع لدينا من نشره حتى تكون الحقيقه واضحه امام الجميع بعيدا عن الإشاعات.

وتؤكد الوزارة أن مثل هذا الهجوم الغير مبرر ومحاولة اغتيال الشخصيات لن يثني الوزارة ووزيرها عن البرنامج الوطني الإصلاحي لسوق العمل والذي لا حياد عنه.

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