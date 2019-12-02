الرئيسية | محليات الرزاز: الحكومة بصدد إعادة النظر بقانون اللامركزية والبلديات

وطنا اليوم-عمان:قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إن الحكومة وبناء على التوجيهات الملكية تتواصل مع مختلف الفعاليات وفي جميع مناطق المملكة للاستماع إلى احتياجاتهم ومطالبهم.

وأضاف الرزاز أن الحكومة تضع موضوع التشغيل على رأس أولوياتها، وأن التعيينات من خلال ديوان الخدمة المدنية تتم وفقا لأسس واضحة ومعايير معتمدة من الشفافية والعدالة.

وأكد الرزاز خلال لقاء مع وجهاء وممثلي أبناء وبنات عشائر بئر السبع، أنه وبتوجيهات جلالة الملك تعمل الحكومة على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وتوفير فرص العمل، والارتقاء بمستوى الخدمات.

وأشار إلى أن الحكومة ستقوم بمتابعة ما تقدم به الحضور من مطالب خدمية وتنموية، ودراستها، ليصار إلى تلبيتها وفقا للأولويات والإمكانات المتوفرة، لافتا إلى أن هناك حزمة من الإجراءات التي ستعلنها الحكومة خلال الأسابيع المقبلة تتعلق بالأمان الوظيفي والتأمين الصحي والضمان الاجتماعي.

وتحدث الرزاز عن اللامركزية، مشيرا إلى أن هذه التجربة بحاجة إلى دراسة لتحقيق التكامل مع العمل البلدي، ونقل الصلاحيات إلى مستوى المحافظة، وتقديم أفضل الخدمات.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة بصدد إعادة النظر بقانون اللامركزية وقانون البلديات، ودمجهما بقانون واحد "الإدارة المحلية".

وبين أن النفقات الرأسمالية في الموازنة لهذا العام ستكون الأعلى منذ سنوات، وهو ما يمكّن الحكومة من تقديم أفضل الخدمات في مجالات التعليم والصحة والنقل العام.

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