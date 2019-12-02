الرئيسية | محليات الشّعلان تشارك في حفل توقيع كتارا في الأردن

وطنا اليوم-عمان/ الأردن: شاركت الأديبة الأردنيّة د. سناء الشّعلان في فعاليّات حفل التّوقيع الذي أقامته جائزة كتارا في الأردن على هامش ندوتها عن الرّواية العربيّة التي انعقدتْ تحت عنوان "صناعة الرّواية في العالم العربيّ تحدّيات وآفاق".

ووقعّت الشّعلان روايتها "أصدقاء ديمة" الفائزة بجائزة كتارا للرّواية العربيّة في حقل رواية الفتيان في دورتها الرّابعة للعام 2018.

وأشار المشرف العامّ على الجائزة خالد السّيد في كلمة في بداية النّدوة وحفل التّوقيع إلى الحضور الأردنيّ الكبير في الجائزة عبر فوز عدد من الرّوائيين والأكاديميين الباحثين بأكثر من جائزة من جوائز كتارا في أكثر من دورة من دوراتها الخمس.

وقالت الشّعلان إنّها فخورة بتوقيع روايتها في الأردن، وممتنّة لإدارة جائزة كتارا وللسيّد خالد السّيد مشرف الجائزة الذين أتاحوا لها أن توقّع روايتها لجمهورها الأردنيّ بمبادرة سخيّة منهم تمثّلت في تنظيم هذا حفل التّوقيع الثّاني لروايتها في الأردن، وتقديم نسخ روايتها إهداء للجمهور الذي أقبل إقبالاً كبيراً على هذه الفعاليّة الإبداعيّة الرّائدة، بما يمثّل أفكار جائزة كتارا التي تبذل جهوداً نموذجيّة وابتكاريّة لأجل تقديم الرّواية العربيّة للقارئ العربيّ وغير العربيّ عبر التّرجمات التي تصدرها بغية أن تجعل من نشر الرّواية العربيّة صناعة راقية تخدم المبدع والقارئ والمؤسّسات الثّقافيّة والبحثيّة والنّاشرة على حدّ سواء؛ لقد استطاعت جائزة كتارا للرواية العربيّة أن تقدّم الرواية بحرفيّة عالية لأجل صناعة الرّواية في أرفع صورة ممكنة؛ لقد غدت كتارا مشروعاً عربيّاً روائيّاً عملاقاً لا يكرّم المبدعين فقط، بل هو يصنع الرّواية من باب أنّها منتج إبداعيّ يحتاج إلى التّصنيع والتّقديم والتّرويج والتّسويق، وهي تتحمّل نفقات كبيرة لأجل خدمة جماليّة هذا الفنّ، ودعمها نحو القمّة الإبداعيّة في مشهد عربيّ يزخم بالتّجارب الإبداعيّة المميّزة التي تحتاج إلى دعم واهتمام مؤسسيّ حصيف.

وكانت كتارا قد أصدرت جائزة كتارا رواية "أصدقاء ديمة" في طبعة أولى في تشرين الأوّل من هذا العام، وأشهرتها في حفل رسميّ في العاصمة القطريّة.

وهذه الرّواية تسعى إلى تقديم تجربة أخلاقيّة نفسيّة اجتماعيّة جماليّة للأطفال حول انتصار ذوي الإعاقات على إعاقاتهم، وهي تبرز هذه التّجربة تحت وضعها تحت مجهر الدّراسة والتّعامل معها ومع تفاصيل حياتها ومعاشها وظروف التّعامل معها.



روابط خاصّة بالخبر:

https://youtu.be/Of9usZlbjr8



https://www.youtube.com/watch?v=4osIkLOi-24&feature=youtu.be



https://www.youtube.com/watch?v=EhRgcwX3F_0&feature=youtu.be



https://www.youtube.com/watch?v=m0VKm-2W0_Y&feature=youtu.be



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