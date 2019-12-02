منخفض جوي يؤثر على الأردن الخميس

وطنا اليوم-عمان:قال موقع طقس العرب أن الخرائط الجوية لا تزال تشير إلى تأثر المملكة بمنخفض جوي جديد، سريع التأثير، اعتبارا من الخميس، تزداد على إثره فرص هطول الأمطار مجددا في العديد من المناطق مع انخفاض محسوس على درجات الحرارة.
و في التفاصيل، سيتمركز المنخفض الجوي شمال سوريا يوم الخميس يدفع بجبهة باردة سريعة نحو المملكة تجلب معها زخات الأمطار على العديد من المناطق يوم الخميس قبل أن يتحرك المنخفض الجوي بعيدا نحو شمال العراق و ايران.
ومع استمرار هبوب الرياح الغربية الرطبة القادمة من البحر المتوسط، وبالتزامن مع بقايا الهواء البارد من المنخفض الجوي، تبقى الغيوم المنخفضة تغطي مناطق من شمال ووسط المملكة، حيث تبقى فرص هطول زخات الأمطار المتفرقة لساعات إضافية.
وبحسب مقياس طقس العرب لتصنيف شدة المنخفضات الجوية فقد تم تصنيف المنخفض القادم على أنه منخفض من الدرجة الأولى وهي أضعف شدة للمنخفضات الجوية ، و يُذكر أن مقياس طقس العرب يُصنِّف المنخفضات الجوية من حيث الشدة إلى 5 درجات، أضعفها الأولى و أقواها الخامسة.