الرئيسية | محليات الصحة تنفي وجود إصابات بأنفلونزا الخنازير في اربد

وطنا اليوم-عمان:نفت وزارة الصحة وجود حالات الإصابة بفايروس (H1N1) "انفلونزا الخنازير" في محافظة إربد.

وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة الصحة راضي الجوارنة : إنه لا صحة للكتاب المتداول حول وجود وفاة و3 إصابات بالفايروس في اربد.

وأشار إلى أن ما تم تداوله حول إدخال حالات انفلونزا H1N1 الى مستشفى الاميرة بسمة هي معلومات مضللة وغير صحيحة، مؤكدا أنه لم يتم ادخال اية حالة مصابة بالانفلونزا للمستشفى.

وأهاب الجوارنة بعدم تداول مثل هذه الإشاعات واستقاء المعلومات الدقيقة من المصدر ممثلا بوزارة الصحة.

وكان قد تم تداول كتاب حول وجود وفاة و3 إصابات بفايروس (H1N1) "انفلونزا الخنازير" من عائلة واحدة وادخلوا الى المستشفى للمراقبة والعلاج، وتوفي احدهم أمس الأحد.

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