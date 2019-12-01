الرئيسية | محليات النقل تستهجن استمرار تلويح كريم بالانسحاب من الأردن

وطنا اليوم-عمان:كشف مصدر مسؤول في وزارة النقل استمرار تلويح شركة كريم للنقل بواسطة التطبيقات الذكية بالخروج من السوق المحلي بحجة وجود مضايقات وعدم استقرار التشريعات الناظمة لقطاع النقل العام.

وقال المصدر إن بعض الشركات التي كانت مسجلة في المناطق التنموية من أجل عدم دفع ضرائب لخزينة الدولة، بدأت ومنذ صدور قرار مجلس الوزراء باخضاع الشركات الموجودة في المناطق التنموية للضريبة بالتململ "رغم أنها عملت سنوات دون ترخيص ودون أن تدفع أية ضرائب لخزينة الدولة".

وأضاف المصدر إن شركة كريم استحوذت على (6) آلاف مركبة من حصة الشركات العاملة وفق "النقل الذكي"، في حين حصلت الشركات المحلية على نحو 350 مركبة بالرغم من أنها تدفع نفس رسوم الترخيص.

وشدد على أن الوزارة ستقوم بتطبيق التعليمات والأنظمة الخاصة بالتطبيقات الذكية في حال وجود أي مخالفة على أي شركة، ولن تتهاون في هذا الملف، كما أنها ستواصل اتخاذ أي اجراء ترى أنه يصبّ في صالح تطوير خدمة النقل العام.

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