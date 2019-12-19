الرئيسية | محليات الأمن ينتقد كثرة الأخبار المتعلقة بالجريمة في الأردن

وطنا اليوم-عمان:أكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، المقدم عامر السرطاوي، في تصريحات اليوم الإثنين، أن نسب الجرائم في الأردن "في وضعها الطبيعي" وهي مشابهة لما كانت عليه في السنوات السابقة.

وأشار السرطاوي إلى أنه لا يوجد ارتفاع ملحوظ في معدل الجريمة في المملكة، مع العلم أنها موجودة في كل دول العالم منذ خلق البشرية ولم تنته.

وانتقد السرطاوي كثرة الأخبار المتعلقة بالجريمة، وقال إنها " أصبحت توحي للناس أنه يوجد ارتفاع بالجريمة".

وقال " نطمح بأن تبقى الجريمة في مستوياتها الطبيعية كما يمكن أن نكون من أخفض دول العالم في الجريمة".

وتطرق السرطاوي في معرض حديثه عن طرق وأساليب تعامل مديرية الأمن العام مع الجريمة وما لها من دور تركز منذ سنوات طويلة على الجانب الوقائي التوعوي الإعلامي.

وقال السرطاوي إن هذا الدور "حقق نجاحًا أدى إلى خفض العديد من الجرائم مثل جرائم الاحتيال من خلال خلق وعي أمني بها".

وبين أنه في الأعوام السابقة بعض الجرائم البسيطة مثل السب والشتم لم تكن تدخل في الإحصائيات لكن في العامين 2018-2019 تم إدخالها لكي تكون الإحصائيات الجرمية دقيقة 100%".

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