الرئيسية | محليات المستوطن يعترف أمام محكمة أمن الدولة : أنا مذنب

وطنا اليوم-عمان:اعترف المستوطن أمام محكمة امن الدولة الاثنين، بأنه مذنب في التسلل إلى الأردن بطريقة غير مشروعة.

وباشرت محكمة أمن الدولة الاثنين أولى جلسات محاكمة المستوطن كونستانتين كوتوف الذي تسلل الى الأردن في تشرين أول الماضي والقت الأجهزة الأمنية القبض عليه .

وعقدت جلسة حاكمة علنية برئاسة رئيس المحكمة القاضي العسكري العقيد الدكتور علي مبيضين .

رفعت محكمة أمن الدولة، الاثنين، جلستها العلنية لمحاكمة الإسرائيلي كونستانتين كوتوف، الذي تسلل إلى أراضي الأردن الشهر الماضي، إلى يوم غد الثلاثاء، لعدم اعتراف المتهم بأحد التهم الموجهة إليه.

وترأس الجلسة رئيس محكمة أمن الدولة العقيد القاضي العسكري الدكتور علي مبيضين، وتمت قراءة لائحة الاتهام على الإسرائيلي الموجهة له وسؤاله إذا كان مذنبا أم لا"، حيث تضمنت لائحة الاتهام أن الإسرائيلي كان "بحوزته مبلغا ماليا يبلغ 421 دولار أميركي، و27.100 ألف شيكل، وسيجارة ماريغوانا".

رئيس المحكمة طلب شهود إثبات في الجلسة المقبلة "لعدم اعتراف الإسرائيلي بتهمة التعاطي".

المتهم الإسرائيلي، قال إنه "غير مذنب بتهمة تعاطي المخدرات، ومذنب في دخول الأردن بطريقة غير شرعية".

وبين المتهم أنه "وصل الحدود برفقة صديقه في مركبة خاصة ووقفا بقرب الحدود الأردنية الإسرائيلية وتابع السير لوحده مشيا على الأقدام، واجتاز الحدود".

"بعد دخولي الأردن، أوقفني عدد من أفراد القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، وألقي القبض علي وعثروا بحوزتي المبلغ المالي المذكور وسيجارة ماريغوانا"، بحسب الإسرائيلي.

مصدر رسمي أوضح أن النائب العام للمحكمة، العميد القاضي العسكري، حازم المجالي، صادق على قرار مدعي عام المحكمة بتقديم المتهم بحيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي، خلافا لأحكام المادة (9/أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016، ومحاكمته عنها أمام محكمة أمن الدولة، صاحبة الاختصاص، عملا بأحكام المادة (132) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 وتعديلاته.

وتقرر فسخ قرار المدعي العام بعدم اختصاصه بمتابعة دعوى الحق العام الناشئة عن تهمة دخول أراضي الأردن بطريقة غير مشروعة، خلافا لأحكام المادة (1/153 مكرر) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وإحالته بها بالتلازم للمحاكمة أمام ذات المحكمة عملا بأحكام المادة 3/ب من قانون محكمة أمن الدولة رقم 17 لسنة 1959.

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