الرئيسية | محليات تمرين سيوف الكرامة .. إشارة أردنية قوية لقوات الاحتلال

وطنا اليوم-عمان:ذكرت قناة 13 العبرية، الاثنين، أن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي وبحضور الملك عبدالله الثاني بن الحسين الذي كان يرتدي الزي العسكري، أجرت تدريبات عسكرية واسعة مؤخرا لصد أي هجوم محتمل من الجهة الغربية للحدود الأردنية الفلسطينية في إشارة لقوات الاحتلال .

وبحسب القناة العبرية ، فإنه وبالرغم من أن الحديث في الأردن جرى عن أن تلك التدريبات تهدف للتصدي لـ "غزو أجنبي" دون تحديد تل أبيب ، إلا أن بعض الدلائل بحسب الصحيفة تشير إلى أن الهدف منها التصدي لأي هجوم من قبل تل أبيب وهي الجهة الغربية للأردن .

ووفقًا للقناة، فإنه تم خلال التدريبات عرض خريطة أمام الملك للحدود مع فلسطين المحتلة ومنطقة البحر الميت، ومنطقة غور الأردن.

وحملت التدريبات اسم "سيوف الكرامة" ارتباطًا بعملية الكرامة التي وقعت عام 1968 التي حاولت فيها تل أبيب احتلال أجزاء من الأردن وهاجمت مواقع تابعة للجيش العربي وانتهت بانتصار الأردن وهزيمة جيش الاحتلال .

واعتبرت القناة، أن تلك التدريبات تحمل رسائل سياسية واضحة إلى تل ابيب في ظل الأزمة السياسية المتعمقة الأردن والاحتلال.





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