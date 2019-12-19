شكاوى من ضعف الخدمات العامة بمجمع الدوائر الحكومية في الكرك

وطنا اليوم-عمان:اشتكى عاملون ومراجعون لمجمع الدوائر الحكومية في ضاحية المرج بالكرك من ضعف الخدمات العامة وتهديدها لسلامة الموظفين والمراجعين.

العاملون والمراجعون قالوا لوكالة الانباء الاردنية "بترا"، ان المجمع الذي يضم 15 دائرة حكومية ويستقبل مئات المراجعين يوميا من مختلف مناطق المحافظة بحاجة الى صيانة ومتابعة بشكل دوري لجميع المرافق الخدمية. واشاروا، الى ان المجمع يشكل خطرا نتيجة سوء الخدمات حيث العطل المستمر في المصاعد وتسريبات المياه المتكررة في خط التدفئة وتسريب المياه من السطوح حيث يلجأ الموظفون لتشغيل صوبات الكهرباء نتيجة عدم وجود تدفئة بالاضافة الى الفوضى في مواقف السيارات وغياب النظافة.

من جانبه اكد مشرف المجمع مدير الدائرة المالية نضال الرواشدة، ان المجمع يخضع بشكل دائم لعمليات صيانة ومتابعة لجميع الملاحظات حرصا على السلامة العامة ولتجنب العوارض الطارئة، لافتا الى انه تم اغلاق الفتحة التي كانت تتسبب بتسرب مياه الامطار وصيانة المصاعد والتدفئة والكهرباء بالاضافة الى ديمومة المحافظة على النظافة.