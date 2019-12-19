الاحتلال: الأردن قرر اعادة فتح مقام النبي هارون

وطنا اليوم-عمان:ادعى الصهيوني شمعون آران، محلل الشؤون السياسية في هيئة البث العبرية، أن الأردن قرر اعادة فتح مقام النبي هارون في البترا جنوبي المملكة.

وقال آران في تغريدة له عبر حسابه بتويتر:" أن الأردن قرر اعادة فتح مقام النبي هارون أمام الزوار والمصلين".

وزعم آران، أن ذلك جاء بعد لقاء رئيس دولة الاحتلال رؤوفين ريفلين، بالامير غازي بن محمد، كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية والمبعوث الشخصي لجلالته.

وأضاف في تغريدته، "الموقع الفريد من نوعه كان مغلقا امام الزوار واليهود منذ ٤ أشهر".

وكان قد إلتقى التقى سمو الأمير غازي بن محمد، مع رئيس الاحتلال رؤوفين ريفلين في مقر السفير الأردني في لندن، وذلك بناء على تنسيق مسبق منذ أشهر وبناء على طلب جانب الاحتلال لبحث موضوع موقع المغطس، والذي أكدت جميع الكنائس ومنظمة اليونسكو أنّه يقع في الجانب الأردني، شرق نهر الأردن.

وفي الأول من آب الماضي، أغلقت وزارة الأوقاف مقام سيدنا هارون عليه السلام الكائن في إقليم البترا.

وقرر وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الشابق عبدالناصر ابو البصل تسليم مفاتيحه لمديرية أوقاف محافظة معان وعدم السماح لأي زائر من دخول المقام الا بعد حصوله على موافقة الوزارة.

وجاء قرار الوزير ابو البصل على خلفية دخول سياح بطريقة غير قانونية للمقام دون علم الوزارة بذلك.