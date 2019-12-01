الرئيسية | محليات الحنيطي : قادرون على التعامل مع أي خطر قد يهدد أمن الأردن

وطنا اليوم-عمان:التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأحد، في كلية الملك حسين الجوية، عدداً من المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى من محافظتي المفرق والزرقاء.

ورحب اللواء الركن الحنيطي بالحضور، ونقل لهم تحيات جلالة القائد الأعلى، مؤكداً التزام القيادة العامة بتوجيهات ورؤى جلالته المستمرة بالاهتمام بالعاملين والمتقاعدين ورعايتهم وتسخير الإمكانات المتاحة لخدمتهم، والعمل على تحسين أداء المؤسسة العامة للمتقاعدين ونوعية الخدمة المقدمة لمنتسبيها، وإدارة المشاريع التي تعمل عليها.

وبين أن استراتيجية القوات المسلحة تسعى نحو التحديث والتطوير، وتأهيل القوى البشرية ورفدها بالمدخلات النوعية التي تحقق قيام القوات المسلحة بالواجبات والمهام المطلوبة منها باحترافية واقتدار، وأن القيادة العامة تولي كل الاهتمام بتقديم جميع التسهيلات والخدمات من المؤسسة الاستهلاكية العسكرية للعسكريين العاملين والمتقاعدين، وتقديم أفضل رعاية صحية وطبية بالخدمات الطبية الملكية لهم وجميع المنتفعين.

وأبدى رئيس هيئة الأركان المشتركة اعتزازه بالمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، مؤكداً أنهم السند الحقيقي للقوات المسلحة في الدفاع عن الوطن وصون منجزاته، ودورهم الفاعل في تحقيق الأمن الوطني الشامل في ظل الظروف والمتغيرات الإقليمية المحيطة والتحديات الاقتصادية التي يواجهها الوطن، وأن القوات المسلحة قادرة على التعامل مع أي خطر أو تهديد يستهدف أمن المملكة.

وبين مدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء اللواء الركن المتقاعد ثلاج ذيابات، أن المؤسسة وبتوجيهات من جلالة الملك وإيعاز من القيادة العامة بدأت السير بنهج إصلاحي من خلال تشكيل لجنة لإعادة النظر في التشريعات الاستثمارية الخدمية، والتوظيف الأمثل لمقدرات المؤسسة من خلال مشاريع ذات بعد استراتيجي يعود بالفائدة على تحسين الأوضاع المعيشية للمتقاعدين العسكريين من مختلف الرتب وعائلاتهم.

وقدم عدد من مدراء القيادة العامة تصورات عن الوضع المحلي والإقليمي الذي يحيط بالأردن وما تقتضيه هذه المرحلة من حرص على المصلحة الوطنية لمواجهة التحديات التي يتعرض لها الوطن في هذه الأوقات.

وفي نهاية اللقاء الذي يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التي تنظمها القوات المسلحة مع المتقاعدين العسكريين في مختلف محافظات المملكة، جرى حوار مفتوح بين رئيس هيئة الأركان المشتركة والمتقاعدين العسكريين تناول عدداً من المواضيع والآراء والمقترحات التي تهم القوات المسلحة وشؤون المتقاعدين العسكريين.

وفي سياق متصل، افتتح رئيس هيئة الأركان المشتركة مقر تجمع المفرق للمتقاعدين العسكريين، لإدامة التواصل المستمر معهم ومتابعة أحوالهم.

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