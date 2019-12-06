السماسرة يبخسون سعر اعفاء الضباط الجمركي

وطنا اليوم-عمان:إشتكى عدد من الضباط المتقاعدين ممن يحق لهم الحصول على إعفاء جمركي للمركبة ، من قيام السماسرة "بالتبخيس" بسعر الاعفاء حين بيعه. وقال الضباط في منشورات لهم على صفحات مخصصة لهذه الغاية على فيسبوك بوك ، ان سعر الاعفاء كان يبلغ في حده الأدنى نحو (20) ألف دينار ، في حين يقوم السماسرة في السوق بعرض مبلغ يصل في حده الأعلى لـ (14)الف دينار.

واتفق المتقاعدون وتعاهدوا على مجموعة من النقاط ومنها : الوصول الى طريقة تضمن بيع الاعفاء بسعر عادل الصبر والثبات وتوحيد السعر وعدم البيع الا عن طريق القروب.

تجميع اكبر عدد من المتقاعدين اصحاب الاعفاءات.

الوصول الى المتقاعدين الجدد قبل التجار.

عدم تحويل القروب خارج اطار الرؤية والرسالة.

السعي فيما يتفق عليه الاعضاء لما يخدم مصلحة الاعفاء.

عهدنا بعدم البيع بسعر بخس هو عهد مع الله قبل ان يكون مع زملاء السلاح نكون مطية تجار وسماسره.. نحن اصحاب السلعة ونحن من يحدد السعر . لن نبيع تعبنا وشقاءنا لعشرات السنين من اجل تاجر او سمسار.

وطالب الضباط المتقاعدين من وزراة المالية والحكومة ، بإيجاد آليه مناسبة ، لتوحيد سعر الاعفاء في السوق ، ضمانا للعدالة وتجنب ما يلحقهم من ظلم كبير هذه الايام .