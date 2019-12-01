الرئيسية | محليات وزارة الصحة تنفي تدوير الفلاتر وتحقيق صحفي يؤكد !

وطنا اليوم-عمان:تعقيباً على التحقيق الصحفي الذي نشر في احدى الصحف المحلية والمواقع والتطبيقات الالكترونية الذي مفاده ( تدوير الفلاتر يدخل مرضى الكلى بوابة الموت) فان وزارة الصحة تؤكد بان ما ورد في هذا التحقيق ليس صحيحاً نهائيا ولا يمت للواقع بصله.

حيث أن فلاتر الكلى لا يتم تدويرها نهائيا او اعادة استخدامها مضيفاً في الوقت نفسه بان وزارة الصحة تحيل عطاءاتها من خلال لجان فنية وحسب التشريعات الناظمة لعمليات الشراء وهذه الفلاتر تستخدم في المستشفيات الجامعية والخدمات الطبية الملكية وبعض مستشفيات القطاع الخاص.

وبعيداً عن جو التنافس بين الشركات الذي يرافق قرارات طرح العطاءات فان هدف الوزارة توفير المستلزمات الطبية بجودة عاليه ومراعاة المنافسة بالسعر دون الاخلال بالجودة والمواصفات الفنية للفلاتر، و يواكب ذلك احضار شهادة مخبرية وجوده من الجهات ذات العلاقة والمصنعه قبل الاستلام والاستخدام.

ويتم تجربتها قبل طرحها للعطاء وبعد البدء باستعمالها ، علماً بأنه هناك لجان فنية تشرف على مرضى الكلى وشكاويهم ومتابعة هذه الشكاوى ان وجدت.

كما ان جميع مرضى الفشل الكلوي يتم معالجتهم مجاناً سواء في مستشفيات القطاع العام او الخاص.

وكانت مصادر رسمية في المؤسسة العامة للغذاء والدواء كشفت عن أن “بعض المستشفيات تلجأ إلى إعادة استخدام الفلاتر للمرضى ويتم تعقيمها بمواد كيميائية منها (اوكسيد الايثيلين)، تُعتبر المسبب الرئيس في المشاكل الصحية للمرضى”.

واستبعدت المصادر نفسها، التي طلبت عدم نشر اسمها، أن يكون التعقيم الحراري أو الاشعاعي المستخدم في الفلاتر المستوردة يتسبب في حساسية تصيب مرضى، وإن ظهرت تكون الأعراض الجانبية طفيفة، لكن هذه التصريحات الرسمية، جوبهت بالرفض “قلبا وقالبا” من قبل نقيب تجار المواد الطبية الدكتور جهاد المعاني الذي قال “مستحيل، مستحيل علميا وعمليا إعادة استخدام الفلاتر للمرضى في الأردن”، مضيفا أن مثل هذه الطريقة “تغلق أي مستشفى مباشرة ان ضبطت”.

غير أن المصادر ذاتها، ألقت بالمسؤولية الرقابية على دائرة ضبط الجودة والعدوى في كل مستشفى، مبينة أن “دورها يقتصر على فحوصات مأمونية الفلاتر وجودتها من خلال التقاط عينات عشوائية من كل شحنة مستوردة من الخارج”.

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