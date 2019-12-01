مليون و41948 سائح للبترا حتى نهاية تشرين الثاني الماضي

وطنا اليوم-عمان:بعد أن احتفلت الشهر الماضي بالسائح رقم مليون لأول مرة في تاريخ سياحة البترا خلال عام واحد، أعلنت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي عن زيادة عدد زوار مدينة البترا الأثرية خلال شهر تشرين الثاني من العام الحالي بنسبة 50% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.



وبلغ عدد زوار البترا الكلي خلال الشهور الإحدى عشرة الأولى من العام الحالي مليون و41948 زائر من مختلف الجنسيات و757038 زائرا للفترة نفسها من العام الماضي بزيادة بلغت 284910 ألف زائر بنسبة نمو بلغت 38%.

وبحسب الإحصائية الصادرة عن السلطة فقد زار البترا في شهر تشرين الثاني 152576 ألف زائر من مختلف الجنسيات منهم 141556 ألف زائر أجنبي، وبلغ عدد الزوار الأردنيين والعرب 10776 ألف زائر وزوار الرحلات الطلابية 244 زائرا.

وكانت البترا قد استقبلت في ذات الشهر من العام الماضي 101806 ألف زائر من مختلف الجنسيات منهم 96358 ألف زائر أجنبي، في حين بلغ عدد الزوار الأردنيين والعرب 5413 ألف زائر نسبة الزيادة للشهر الماضي في أعداد الأجانب 47% والزيادة لعدد الزوار الأردنيين والعرب بلغت 99% مقارنةً مع ذات الشهر من العام الماضي.

رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا الدكتور سليمان الفرجات قال أن مدينة البترا الأثرية تشهد منذ بداية العام حركة سياحية قوية وأرقام غير مسبوقة في تاريخ سياحة البترا.

وأضاف الفرجات أن شهر تشرين الثاني الماضي كان الأقوى في تاريخ سياحة البترا، وأنه للعام الثاني على التوالي يتجاوز عدد السياح في شهر تشرين الثاني شهر تشرين الأول مما يعني ارتفاع الأعداد بالقرب من نهاية العام وتغير واضح في الموسم ويعتبر أيضاً مؤشر قوي لإرتفاع أعداد السياح في العام المقبل 2020.

وأشار الفرجات إلى أن الجهود التشاركية بين كافة الجهات الرسمية والخاصة وأبناء المجتمع المحلي تبشر بمستقبل أفضل للسياحة، وهي من أسباب زيادة الطلب على مدينة البترا الأثرية كمقصد سياحي عالمي.

وكانت المدينة الوردية قد سجلت رقماً قياسياً في أعداد زوارها مع بداية الثلث الأخير من شهر تشرين الثاني الماضي، حيث تجاوز عدد زوارها المليون زائر من كافة الجنسيات، وقد نظمت السلطة إحتفالية كبيرة بهذه المناسبة بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة والفطاع السياحي في البترا.

وتزامناً مع الحركة السياحية الغير مسبوقة للبترا، يشهد قطاع الفنادق في المنطقة نشاطاً ملحوظاً، فبعد أن أغلقت بعض الفنادق أبوابها خلال السنوات الماضية، عادت إلى العمل بشكل أكبر، وتلقت سلطة إقليم البترا أيضاً طلبات إستثمار عديدة في هذا المجال، وتشير الأرقام الأولية إلى زيادة عدد الغرف خلال العام القادم أكثرمن 500 غرفة، وتمت إحالة عطاء لإنشاء فندق من فئة الخمس نجوم من قبل أحد المستثمرين، ليعزز عدد الغرف الفندقية في البترا.

وفي السياق ذاته، من المتوقع أن يبدأ العمل في إعادة تأهيل فندق كراون بلازا البترا خلال شهر كانون الأول الحالي، ليساهم أيضاً في رفد قطاع الفنادق بعدد أكبر من الغرف الفندقية مع حاجتها لعدد إضافي من الغرف وسط توقعات بزيادة أعداد السياح في الأعوام المقبلة بشكلٍ مستمر.

الحركة التجارية في مدينة البترا شهدت أيضاً تحسناً وإنتعاشاً كبيراً خلال العام الحالي بسبب الحركة السياحية النشطة التي شهدتها المنطقة، وساهمت في خلق فرص عمل إضافية لأبناء المجتمع المحلي حيث أن غالبية العاملين في القطاع السياحي من أبناء لواء البترا، كما تضاعفت أعداد المطاعم في المنطقة.

الجدير ذكره أن سلطة إقليم البترا أطلقت مؤخراً خطة متكاملة لإدارة محمية البترا الأثرية بالتعاون مع دائرة الآثار العامة واليونسكو، حيث عملت الجهات الثلاث على تطوير الخطة منذ عام 2015، بهدف تعزيز التشاركية واستدامة الحفاظ على التراث، بما يضمن تحقيق الهدف السياحي للموقع وبمشاركة المجتمع المحلي.

ومن المتوقع أن يشهد العام المقبل 2020 تحسناً في مستوى الخدمات والبنية التحتية والفوقية في لواء البترا بما يخدم المواطن والزائر على حدٍ سواء.