الرئيسية | محليات رغم اجراءات الحكومة.. ارتفاع معدل البطالة بالأردن

وطنا اليوم-عمان:بلغ معدل البطالة خلال الربع الثالث من العام الحالي19.1 بالمئة مرتفعا بمقدار 0.5 بالمئة عن مثل هذه الفترة من العام الماضي.

وبينت دائرة الاحصاءات العامة في بيان، ان معدل البطالة للذكور بالفترة المذكروة بلغ 17.1 بالمئة مقابل27.5 بالمئة للإناث، موضحة أنّ معدل البطالة ارتفع للذكور بمقدار0.8 نقطة مئوية وارتفع للإناث بمقدار 0.4 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثالث من عام 2018.

وحسب أرقام الدائرة، فان معدل البطالة كان مرتفعاً بين حملة الشهادات الجامعية (الأفراد المتعطلون ممن يحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى مقسوماً على قوة العمل لنفس المؤهل العلمي)، حيث بلغ25.2 بالمئة مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى، وان 55.8 بالمئة من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، و44.2 بالمئة من إجمالي المتعطلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي.

وتباينت نسبة المتعطلين حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث بلغت نسبة المتعطلين الذكور من حملة البكالوريوس فأعلى 29.7بالمئة مقابل 83 بالمئة للإناث.

وسُجل أعلى معدل للبطالة في الفئتين العمريتين 15-19 سنة، و 20-24 سنة، حيث بلغ المعدل29.9 بالمئة و38.8 بالمئة لكل منهما على التوالي.

أما على مستوى المحافظات فقد سُجل أعلى معدل للبطالة في محافظة مأدبا بنسبة بلغت 23.9 بالمئة، وأدنى معدل للبطالة في محافظة الكرك بنسبة بلغت 14.5 بالمئة.

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