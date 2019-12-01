الرئيسية | محليات توجه حكومي لإلغاء دور الارصاد واحالة عطاء الانذار المبكر لـ شركة

وطنا اليوم-عمان:كشفت مصادر عن توجه الحكومة لإحالة عطاء الى شركة خاصة لتقديم نظام إنذار مبكر خاص بالسيول والأمطار والظواهر الجوية.

وأوضحت المصادر أن العرض تبلغ قيمته نصف مليون دينار سنويا تُقدّمها الحكومة للشركة الخاصة مقابل تقديم خدمات الإنذار المبكر من الظواهر الجوية المتطرفة.

وتؤكد المصادر ان دائرة الارصاد الجوية تمتلك إمكانات جديرة بتقديم خدمات الانذار المبكر ما يستدعي التساؤل عن سبب التوجه لإحالة العطاء على شركة خاصة!

يشار الى ان دائرة الأرصاد الجوية الآردنية تمتلك قاعدة بيانات مناخية رقمية لأغلب مناطق المملكة بالاضافة الى شبكة من محطات الرصد الجوي التقليدية والالية يزيد عددها عن 50 محطة رصد جوي مربوطة بالمركز الرئيسي في الدائرة ومركز التنبؤات ، كما تمتلك دائرة الارصاد الجوية نظام عامل للانذار المبكر للحالات الجوية التي يسببها الطقس بتفصيلات واضحة لتوقعات الطقس وللأربع ايام القادمة مع الدرجات التحذيرية من 1 الى 4 التي تعني اتخاذ الأجراءات في كل منطقة .

وقال المصدر ان دائرة الارصاد الجوية تمتلك رادار طقس جوي يصل مداه الى 240 كم ، تستعمل مخرجاته في التنبؤات القصيره المدى بالأضافة الى امكانية استعماله في التنبؤ الأني Now Casting ( 2-6 ساعات) قبل حدوث اي حالة جوية وهذا يدعم استعماله كأداة انذار مبكر early warning system بعد ربطه مع الجهات المعنية .

ويمتلك مرفق ارصاد ألأردن محطة استقبال صور غيوم بعدة صيغ format من المزود الأصلي EUMETSAT ومقابل اشتراك سنوي وعلى مدار من اجزاء الساعة .

كما يمتلك مرفق ارصاد الأردن مجموعة من انظمة التنبؤات الجوية المعتمدة من مراكز عالمية تتبع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (تولوز- فرنسا، براكلين –بريطانيا، اوفن باخ- المانيا و ECWMF المركز الأوروبي للتنبؤات متوسطة المدى.......)

ويشغل الأردن حاليا نظام BSMEFFGS)) وبعد انضمامة مؤخراً إلى مشروع دليل السيول والفياضانات لمنطقة البحر الأسود والشرق الأوسط BSMEFFGS)) Black Sea and Middle East Flash Flood Guidance System والذي يضم 9 دول وهي الأردن، سوريا، العراق، تركيا، أذربيجان، أرمينيا، بلغاريا، جورجيا ومقدونيا والمركز الاقليمي للمشروع في تركيا/أنقرة .

ويمتلك الأردن ممثلا بوزارة المياه والري شبكة من محطات رصد عناصر الطقس المناخية ومحطات قياس المياه السطحية الالية Telemetry يزيد عددها عن 100 محطة .

وتمتلك وزارة المياه والري انظمة محكاه ونماذج رياضية تستطيع حساب جريان المياه في الأودية والمناطقة المنخفضة وسرعة وصول المياه من منطقة الى اخرى .

وقال المصدر انه في عام 2014 تم إطلاق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البتراء 'نظام الإنذار المبكر للفيضانات المفاجئة' في منطقة وادي موسى والبترا وهذا المشروع أتى كجزء من دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لسلطة إقليم البترافي مجال الحد من مخاطرالكوارث والتكيف المناخي.

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