الرئيسية | محليات تحديد موعد التقديم للدعم التكميلي - رابط

وطنا اليوم-عمان:يعتزم صندوق المعونة الوطنية، الإعلان عن موعد المرحلة الثانية من برنامج الدعم التكميلي، اليوم الأحد .

وينتظر أردنيون ، تقديم الطلبات وفق شروط معينة ، للحصول على الدعم التكميلي.

وسيتم صرف المستحقات من خلال البنوك ، والمحافظ الإلكترونية، حيث أن الدعم يتم تقديمه من خلال موقع خاص بهذا الشأن ، حيث يستطيع المواطنين ، تقديم طلباتهم من خلاله ، للدخول إلى الرابط ، إضغط هنا .

ويأتي برنامج الدعم التكميلي "تكافل" ، تنفيذا لأولويات الحكومة ، انطلاقا من الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية ، وتعزيز شبكة الحماية والرعاية الاجتماعية الموجهة للأسر الفقيرة ، حيث أطلقه رئيس الوزراء ، عمر الرزاز .

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