تحديد موعد التقديم للدعم التكميلي - رابط

وطنا اليوم-عمان:يعتزم صندوق المعونة الوطنية، الإعلان عن موعد المرحلة الثانية من برنامج الدعم التكميلي، اليوم الأحد .
وينتظر أردنيون ، تقديم الطلبات وفق شروط معينة ، للحصول على الدعم التكميلي.
وسيتم صرف المستحقات من خلال البنوك ، والمحافظ الإلكترونية، حيث أن الدعم يتم تقديمه من خلال موقع خاص بهذا الشأن ، حيث يستطيع المواطنين ، تقديم طلباتهم من خلاله ، للدخول إلى الرابط ، إضغط هنا .
ويأتي برنامج الدعم التكميلي "تكافل" ، تنفيذا لأولويات الحكومة ، انطلاقا من الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية ، وتعزيز شبكة الحماية والرعاية الاجتماعية الموجهة للأسر الفقيرة ، حيث أطلقه رئيس الوزراء ، عمر الرزاز .