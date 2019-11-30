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السفارة الإماراتية في الأردن تشارك في يوم الشهيد
وطنا اليوم - عمان - بناءً عل توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة "حفظه الله" بأن يكون الـ30 من نوفمبر من كل عام يوماً للشهيد، وذلك تخليدا ووفاءً بتضحيات شهداء الوطن الأبرار.
أقامت سفارة دولة الإمارات في عمّان فعالية يوم الشهيد، وذلك بمبنى السفارة، في مراسم شارك فيها سعادة أحمد علي البلوشي سفير الإمارات في الأردن وأعضاء البعثة الدبلوماسية والملحقية العسكرية والموظفين، وفريق الإغاثة الإماراتي ومواطني دولة الإمارات العربية المتحدة في المملكة الأردنية الهاشمية.
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