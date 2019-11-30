السفارة الإماراتية في الأردن تشارك في يوم الشهيد

وطنا اليوم - عمان - بناءً عل توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة "حفظه الله" بأن يكون الـ30 من نوفمبر من كل عام يوماً للشهيد، وذلك تخليدا ووفاءً بتضحيات شهداء الوطن الأبرار.

أقامت سفارة دولة الإمارات في عمّان فعالية يوم الشهيد، وذلك بمبنى السفارة، في مراسم شارك فيها سعادة أحمد علي البلوشي سفير الإمارات في الأردن وأعضاء البعثة الدبلوماسية والملحقية العسكرية والموظفين، وفريق الإغاثة الإماراتي ومواطني دولة الإمارات العربية المتحدة في المملكة الأردنية الهاشمية.

وتقيم دولة الإمارات العربية المتحدة مناسبة يوم الشهيد من كل عام تعبيراً عن قيم الولاء والعرفان كمنهج راسخ ومستمد من الدين الإسلامي الحنيف الذي أعلى مكانة الشهداء، والذين وهبوا أرواحهم لتظل راية الدولة خفّاقة عالية، وأخلصوا الى أمتهم والإنسانية جمعاء.

وقد جرى تنكيس العلم بالسفارة الساعة 8 صباحاً(بتوقيت الأردن) وفي الساعة 11:30 كانت دقيقة دعاء صامت من قبل الحضور امام العلم بمقر السفارة، ثم تم رفع العلم مرفقاً بالسلام الوطني الإماراتي الساعة11:31 .