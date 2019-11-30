يوم طبي مجاني لشركة الوطنية لدواجن في بلدة سد السلطاني

وطنا اليوم-نظمت الشركة الوطنية الوطنية للدواجن اليوم السبت بالتعاون مع شركة جنوب الاردن للخدمات الطبية المهنية يوما طبيا مجانيا في بلدة سد السلطاني باشراف مديرية صحة الكرك وبلدية السلطاني وشارك اطباء الطب العام واطباء من عددة اختصاصات وأجروا فحوصات للمواطنيين وتم صرف الادوية اللازمة لهم

وتعتبر الشركة الوطنيه من الشركات الفاعلة بخدمة المجتمع المحلي لمنطقة الجنوب وخاصة محافظة الكرك حيث نفذت الشركة الاسبوع الماضي يوم طبي مجاني في منطقة القطرانة وسوف تقوم خلال الفترة القادمة بعمل ايام طبية مجانية في عددة مناطق في محافظة الكرك ومحافظات الجنوب

مديرعام الشركة احمد الرعود قال إن المسؤولية الاجتماعية لشركة في محيطها الحيوي التزام يأخذ حيزا مهما على سلم أولوياتها واضاف الرعود أن المجتمع المحلي يحتاج هذه الأيام الطبية المجانية خاصة أنها شاملة وتوفر الاختصاصات الضرورية والفحوصات اللازمة والأدوية .

وبين الرعود أن خطة دعم مجتمعي شامله تنفذها الشركة سنويا تشمل دعم مؤسسات مجتمع مدني محلية وتعاونا مع كافة الشركاء في المنطقة بهدف تعزيز الخدمات العامة .