الرئيسية | محليات هيئة شباب كلنا الأردن وزكاة الطفيلة تنظم حملة كسوة الشتاء في قاعة مركز زها في الطفيلة

وطنا اليوم - سراج العوران



نظمت هيئة شباب كلنا الأردن في محافظة الطفيلة ولجنة زكاة وصدقات الطفيلة ومركز زها الثقافي، بالتعاون مع مبادرة دفا عمان حملة " كسوة الشتاء " تضمنت على افتتاح معرض لتوزيع الالبسة على الأسر المعوزة في قاعة مركز زها في الطفيلة، واستهدفت الحملة زهاء 300 أسرة.



وجرى افتتاح المعرض برعاية مدير أوقاف الطفيلة الدكتور لؤي الذنيبات بحضور رئيس لجنة زكاة الصدقات الطفيلة محمد البدارين ، وبمشاركة متطوعين من الهيئة ولجنة الزكاة و مبادرة دفا عمان.



وبين منسق هيئة شباب كلنا الأردن في الطفيلة ، سراج العوران ان تنظيم هذه المعرض جاء ضمن حملة كسوة الشتاء التي اطلقتها الهيئة بالتعاون مع المؤسسات والهيئات والجمعيات الداعمة كلجنة زكاة وصدقات الطفيلة ومبادرة دفا عمان وغيرها ، بغية مساعدة الاسر المعوزة وتوفير احتياجاتها من الألبسة الشتوية وغيرها من المواد التموينية والمدافىء ، لافتا إلى أن عدة معارض خيرية تم تنظيمها خلال العام الحالي في عدة مناطق من الطفيلة.



بدوره اشار البدارين ان لجنة زكاة وصدقات الطفيلة تسعى إلى الوصول إلى الحالات الفقيرة ومساعدتها من خلال حزمة من المبادرات والحملات التي تنفذ على مدار العام ، في وقت أكد فيه مدير مركز زها في الطفيلة احمد البدارين ان المركز يعكف على تنفيذ مجموعة من الانشطة والفعاليات التي تستهدف خدمة المجتمع المحلي.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر