 وطنا نيوز -الدفاع المدني يُنظم مبادرة (شتاء آمن) في محافظة العاصمة
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الدفاع المدني يُنظم مبادرة (شتاء آمن) في محافظة العاصمة
التاريخ : 30-11-2019 02:42:04 المشاهدات: 278

وطنا اليوم-استمراراً لفعاليات مبادرة شتاء آمن والتي أطلقتها المديرية العامة للدفاع المدني أقامت مديرية دفاع مدني شرق عمان  فعاليات المبادرة التي اقيمت صباح هذا اليوم من الساعة الحادية عشر صباحاً وحتى الواحدة مساءً في مركز زها الثقافي بمنطقة طبربور.

واشتملت فعاليات المبادرة على تدريب المواطنين والمجتمع المدني على التطبيقات العملية للإسعافات الأولية كالاختناق والحروق ولسعات البرد وكيفية استخدام الطفايات اليدوية والاستخدام الآمن للمدافىء وتسرب الغاز الذي ينتج عنها بالإضافة إلى كيفية فحص السكري والضغط للمتواجدين بإشراف مسعفي الدفاع المدني .

كما اشتملت الفعاليات على توزيع البروشورات التثقيفية الوقائية بهدف تعزيز مفهوم الثقافة الوقائية لدى كافة شرائح المجتمع .








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