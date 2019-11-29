تعيين ٤٥٠ موظفاً على الفئة الثالثة في التربية

وطنا اليوم ـ عمان

تباشر وزارة التربية والتعليم الثلاثاء المقبل، وبالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية، استكمال الإجراءات المتعلقة بتعيين ٤٥٠ موظفا على الفئة الثالثة لتلبية حاجة الميدان التربوي وتخفيف عبء العمل عن الفئة الثالثة .

ويأتي ذلك ضمن سلسلة إجراءات أوعز بها وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي للتعامل مع مطالب الفئة الثالثة، حيث قامت الوزارة برفع أجور العمل والسير بإجراءات شمول أبناء جميع العاملين في الوزارة بالمكرمة الملكية لأبناء المعلمين .

وفي ذات الإطار يعقد اجتماع لجميع مديري التربية في الميدان اليوم السبت لمناقشة جملة من القضايا المتعلقة بدوام الفئة الثالثة وضرورة الالتزام ببطاقة الوصف الوظيفي لهم وتنفيذ الكتب المتعلقة بذلك .