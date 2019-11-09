الرئيسية | محليات «المياه والري» تُنهي شروط مرجعية «الناقل الوطني»

وطنا اليوم ـ عمان انتهت وزارة المياه والري، قبل يومين، من تحضير الشروط المرجعية، للمشروع الوطني الأردني «الناقل الوطني» لتحلية مياه البحر الأحمر، في العقبة، تمهيدا لطرح وثائق العطاءات المتعلقة بالمشروع ودراساته البيئية والاجتماعية والاقتصادية، نهاية العام الجاري.



واكد مصدر مطلع أن جهات تمويلية، مهتمة بالمشروع منها حلف شمال الأطلسي «الناتو»، وكان وفد برلماني رفيع المستوى من الحلف، يمثل أعضاء المجموعة الخاصة للبحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط، التقى قبل نحو أسبوعين، وزير المياه والري رائد أبو السعود.



ومشروع الناقل الوطني، من ضمن عدة مشاريع طرحتها المملكة في مؤتمر لندن شباط الماضي، لتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة، بطاقة أولية 100 مليون متر مكعب، لتأمين مصدر مائي، يكفي الاحتياجات المستقبلية بكلفة تقدر بمليار و100 مليون دينار.



ويتضمن المشروع بناء محطة لتحلية المياه في العقبة بطاقة 100 مليون متر مكعب، يمكن زيادة طاقتها الإنتاجية خلال السنوات القادمة، لتأمين جميع مناطق ومحافظات المملكة من خلال تنفيذ خط ناقل للمياه من جنوب المملكة إلى شمالها على نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT).

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