الرئيسية | محليات شاهد بالاسماء .. احالات الى التقاعد في الامن العام

وطنااليوم ـ عمان قرر مجلس الوزراء الموافقة على إحالة الضباط المذكورين تالياً على التقاعد .



الرتبــــةالإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم



عميد ماهر محمد سلامه



عميد محمد سالم سلامه



عميد وحيد عايد موسى



عميد شاهر عبدالرحيم احمد



عميد عصام عوض محمد



عميد عاطف سالم علي



عميد رائد ممدوح ذياب



عميد وحيد ممدوح عمر



عميد خالد مصطفى محمود



عميد منذر محمد صالح



عميد عبدالرحمن عبدالحفيظ عبدالرحمن



عميد قاضي شرطيطارق محمد قاسم



عقيد امجد عبداللطيف مسعود



عقيد خالد اقعيد حسين



عقيد اشرف محمد فالح



عقيد خالد ابراهيم لافي



عقيد احمد عطاالله سالم



عقيد ركنعلي قاسم محمد



عقيد احمد محمود احمد



عقيد عادل عبدالهادي حمدان



عقيد ايمن حكمت محمد



عقيد رأفت محمد عفنان



عقيد قاضي شرطياحمد علي احمد



عقيد قاضي شرطيطلال ارفيفان عوض



عقيد المعتز هواش محمود



عقيد احمد محمد عطيه



عقيد عيد محمد خلف



عقيد ماجد احمد نايف



عقيد عبدالله ناصر نايل



عقيد سلمان محمد متروك



عقيد محمد محمود سلامه



عقيد قاضي شرطيمحمود عايد صالح



عقيد عمر حميد شحاده



عقيدمحسن شحاده حسن



عقيدصائب عوده سلمان



عقيدحسين محمد عبدالله



عقيديزيد محمد عبد



عقيدعبدالرحمن مصطفى عبدالسلام



عقيدرائد عبدالكريم مقبل



عقيداحمد سالم محمد



عقيدصهيب حسين محمود



عقيدعبدالرحمن حمد سليمان



عقيدمازن عطية عبيد



مقدمعبدالرؤوف سالم يوسف



مقدمسلامه عبدالمجيد سليمان



مقدممحمد عبدالرحمن ارشيد



مقدمعاهد محمود محمد



مقدمحسن محمد مصطفى



مقدمعلاءالدين محمد سلامة



مقدميوسف عبدالرحيم عبدالله



مقدممحمد محمود عبدالله



مقدممحمود علي عيد



مقدمهزاع عبدالله هزاع



مقدمجهاد فايز خلف



مقدم ركنرائد محمد قاسم



مقدمناصر محمد احمد



مقدممحمد علي عواد



مقدممحمد مصطفى احمد



مقدممحمد عبدالقادر موسى



مقدممصطفى جاسر مصطفى



مقدمطلال خلف سلامه



مقدمزياد ابراهيم محمود



مقدمخالد علي محمود



رائداحمد حمد محمد



رائدهشام خلف سالم



رائدعلي احمد عبدالله



رائدعوني عزت حسن



رائدعبدالله انور عبدالمالك



رائدفرحان محمد احمد



رائدنعيم عبدالكريم عبدالقادر



رائدسليمان صالح غثيان



رائدطارق خلف محمد



رائدلؤي مصطفى عبدالله



رائدحسن عبدالمعطي عبدالله



رائدبسام رضوان محمد



رائدخلدون مظهر عبدالمفلح



رائداحمد يوسف ثاني



رائدزكريا مصطفى حسن



رائدمحمد عبدالله محمود



رائدزيد صالح عبدالكريم



رائدايمن صالح عوض



رائدمراد احمد محمد



رائدسليمان فلاح عبد



رائدمحمد سامي احمد



رائدحافظ محمد اسماعيل



رائدمحمود احمد قاسم



رائدمخلد منور فهد



نقيبعطيه عقله سالم



نقيبطلال محمد علي



نقيبرائد عبدالفتاح محمد



نقيبعبدالناصر محمد مصطفى



نقيبخلدون محمود علي



نقيبوضاح محمد صالح



نقيبخليل علي احمد



نقيبعوده محمود عوده



نقيباشرف مفلح خليفه



ملازم1عماد عيسى حسن



ملازم1صالح خالد سلامه



نقيبنضال سليمان سليم



ملازم1اشرف سلامه عطا



ملازم1احمد محمد عبدالكريم



ملازم1عزمي علي حسين



ملازم1محمد ابراهيم غنيم



ملازم1احمد يوسف احمد



ملازم2مهند مصطفى سليم



ملازم1معاويه محمود علي



ملازم1سالم احمد سالم



ملازم2اكرم عجاج احمد







كما وصدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن ترفيع الضباط المذكورين تالياً إلى الرتبة التي تلي رتبهم الحالية وإحالتهم على التقاعد



الرتبـة الإسم



عقيد محمد حسين جميل



عقيد محمد خليل نوري



عقيد احمد ناصر عواد



مقدم قاضي شرطيعلاء ذيب خليل



مقدم قاضي شرطيعمر لطفي حسن



مقدم فيصل محمود حسن

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر