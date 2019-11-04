الرئيسية | محليات توضيح هام من نقابة الصحفيين حول مياومات السفر والمساعدات

وطنا اليوم ـ عمان أظهرت البيانات المالية لنقابة الصحفيين الأردنيين انخفاض الانفاق على بندي السفر ومساعدات الأعضاء بنسبة بلغت 61.51% وذلك للفترة 5/5/2017- 26/11/2019 "في عهد مجلس النقابة الحالي " مقارنة بالفترة 1/5/-2014-4/5/2017.



وبحسب البيانات التي تضمنتها القيود المالية والتقارير السنوية للنقابة فقد بلغ انفاق مجلس النقابة الحالي على مياومات السفر منذ انتخابه وحتى تاريخ 26/11/209 مبلغ 12195.0 دينارا مقابل 28862.200 دينارا للفترة المقابلة من الدورة بنسبة انخفاض بلغت 57.75%.



ووفقا للبيان فقد بلغ انفاق المجلس الحالي على بند المساعدات 22904.0 دينار مقابل 62327.9 دينار بنسبة انخفاض بلغت 63.25% حيث تم وضع أسس محددة لصرف المساعدات للأعضاء .



ولقرب الانتخابات وحتى لا يستغل هذا البند فقد أوقف مجلس النقابة صرف المساعدات نهائيا مع اعتذاره لبعض الزملاء للسبب المشار اليه.



واستنادا الى ذلك فقد بلغ انفاق مجلس النقابة الحالي على بندي مياومات السفر والمساعدات 35099 دينار مقابل 91190.1 دينار للفترة المقابلة المشاري اليها بالفقرة الأولى ليبلغ ضبط الانفاق في هذين البندين ما نسبته 61.51% قياسا الى حجم الانفاق السابق.



ويضاف الى ذلك بدل مياومات سفر لغير أعضاء المجلس "زملاء من الهيئة العامة" في فترة المجلس الحالي مبلغ حوالي 250 دينارا فقط مقابل 3500 دينار في الفترة السابقة.



وبلغ عدد سفرات نقيب وأعضاء مجلس النقابة الحالي 15 فقط مقابل 44 سفرة في الفترة السابقة.



كما بلغ الانفاق على بند استضافة الوفود 7788.722 دينار في عهد المجلس الحالي مقابل 8709.605 دينار بانخفاض نسبته 10.57%.

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