نشطاء بعد وفاة الأردني الغنميين : خطيتك برقبة الحكومة

وطنا اليوم-عمان:"لقد آن لهذا الفارس أن يترجل عن جواده".. بهذه الكلمات أعلن من يملك حساب محمد الغنميين عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" عن وفاته اليوم الجمعة إثر تدهور حالته الصحية ودخوله في غيبوبة بسبب ارتفاع درجة حرارته.

وتوفي صاحب وسم (#عالجوا_محمد) بعد اصابته بمرض تليف الرئة عام 1998 حسب التشخيص الطبي ليتبين عام 2011 أنه أصيب بمرض خطير نظير تشخصيه الخاطئ حيث كان يعاني من انتفاخ في الرئة.

وعانى الغنميين وهو متقاعد عسكري من مرض قاتل اسمه الضغط الشرياني الرئوي بسبب التزامه بالعلاج غير المناسب طوال تلك السنوات قبل تشخصيه الأخير الذي جاء بعد فقدانه القدرة على المشي والتنفس في بعض الأوقات.

وكانت وزارة الصحة استجابت لنداء المريض الغنميين في 13 تشرين الأول الماضي وتكفلت لتأمين كلفة علاجه بعد رصد شكواه عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل الناشطين وتعاطفهم مع حالته التي استمرت لأكثر من 20 عامًا.

وتم نقل المريض الغنميين من منزله في الشوبك جنوبي الأردن إلى غرفة منفصلة في مستشفى البشير تحت إشراف فريق أطباء اختصاص في الباطني والصدرية والتنفسية ورئيس اختصاص التخدير والعناية الحثيثة وفق ما أعلنته الصحة في حينه.

كما وخاطبت الصحة الوزارة مستشفى المدينة الطبية لتزويدها بالتقارير الطبية حول المريض للسير بإجراءات علاجه بعد تقييم إمكانية إجراء عملية زراعة له.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر وفاة محمد بمشاعر الحزن والغضب على التأخر في علاجه من قبل الجهات المختصة.

وتاليا أبرز ردود الأفعال عبر وسم (#عالجو_محمد) التي تصدر الترند في الأردن.

وحمل معتز الربيحات الحكومة مسؤولية الغنميين، "الحكومة الممثلة برئيسها ووزير الصحة تتحمل مسؤولية سلامة حياة محمد الغنيميين مش حافظين غير كلمة لجان في غيره كثير وحالة أسوأ من محمد طلعوا وعملوا العملية بدون لجان".

وقالت صاحبة حساب أزرق عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "الله يلعنكم والله روح محمد رح تضل ملاحقتكم حسبي الله فيكم يا .. الواحد مش عارف شو يحكي! مبارح كنت بحكي معاه كان بحكي أيده سخنه وحرارته مخوفته مش مصدقة !! والله مش مصدقه".

وقال عيسى المشاقبة، "عند الله تلتقي الخصوم".

وعلق محمد حمد، "الله يرحمك يا محمد اخخخخخ ما ارخصك يا مواطن الا لعنت الله عليكم قلم قايم".

وتساءل علي الطراونة، "كذبتم في الوفاء في وعد قطعتموه لمواطن أردني واحد، كيف لنا أن نصدق مئات الوعود التي قطعتموها لشعب بأكمله!؟!".

وقالت بغداد جمال، "الأمن والأمان مش انو ما عنا حرب الأمن والأمان انو يكون عنا احترام لانسانيتنا وحقوقنا الله يرحم محمد أحد ضحايا الفساد الكثر".

وغرد جلال الطورة، "مات محمد والاستبداد والفساد ما زال باقي فينا.. الله يرحمك يا محمد الغنميين ويصبر أهلك".