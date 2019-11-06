الرئيسية | محليات الأردن ثاني أفضل وجهة سياحية للمواطنين الروس

وطنا اليوم-عمان:حظي الأردن بجائزة المركز الثاني ضمن أفضل الوجهات السياحية في سياحة الاستجمام، ضمن استفتاء أطلقه موقع ناشونال جيوغرافيك في روسيا.

حيث أختار المواطنون الروس جمهورية التشيك كأفضل وجهة وحصلت على المركز الاول، فيما حصل الاردن على المركز الثاني ضمن الدول المشاركة.

وتعد هذه الجائزة من اكثر الجوائز تقديرا وتميزا في المجال السياحي في العالم.

وأكد مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات في بيان، أن الاردن يولي أهمية خاصة بسياحة الاستجمام كونه يحتوي على مواقع عديدة ومميزة للسياحة في هذا المجال.

واعتبر ان الجائزة جاءت لتؤكد على موقع الاردن واهميته في هذا الجانب من السياحة.

وأشار الى أن التنوع الحيوي والسياحي والمواقع الاثرية التي يزخر بها الاردن تضعه في مقدمة الدول على الخارطة السياحية كأفضل وجهات للسفر في العالم.

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