الرئيسية | محليات الأردنيون يغزون المولات في الجمعة البيضاء

وطنا اليوم-عمان:غزا الأردنيون، اليوم الجمعة، المولات ومراكز التسوق الكبيرة، في يوم “الجمعة البيضاء” كما تسمى في عدد من الدول العربية ومن ضمنها المملكة، تقليداً لما يسمى الـ”Black Friday”، أو “الجمعة السوداء” في الغرب.

وقدمت الكثير من الماركات التجارية في المولات تخفيضات متفاوتة وصلت إلى 50% وأحياناً أكثر وهي فرصة استغلها الأردنيون للتهافت على شراء البضائع منها.

وقال متسوقون ، إنّ “التخفيضات ليست كما هو معلن عنها في وسائل الإعلام، مشيرين إلى أنهم “لمسوا تضليلاً لدى شرائهم الكثير من السلع”.

وشهدت محلات العطور والأحذية والملابس الرياضية والساعات الحركة الأنشط من قبل المتسوقين لكثرة التخفيضات عليها، فيما اعتبر مراقبون أن هذا اليوم، فرصة لتنشيط الأسواق التجارية التي تشهد ركوداً.

وقالت متسوقة: “الأسعار ليست كما هو معلن، في الولايات المتحدة والدولة الأوروبية هنالك تخفضيات حقيقية على بعض السلع تصل إلى 80 إلى 90% لكنها في الأردن لم تتجاوز 20 إلى 30%”.

وأضافت: ” هنالك اكتظاظ كبير في المولات زادت عن العام الماضي، بفعل التسويق النشط على مدار الأسابيع الماضية تحضيراً لهذا اليوم”.

وترجع هذه المناسبة إلى الولايات المتحدة، وتأتي بعد يوم “عيد الشكر”، وعادة ما يكون في الجمعة قبل الأخيرة من شهر تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام.

ويعتبر هذا اليوم بداية موسم شراء هدايا عيد الميلاد، حيث تقوم أغلب المتاجر فيه بتقديم عروض وخصومات كبيرة، حيث تفتح أبوابها مبكراً لأوقات تصل إلى الساعة الرابعة صباحًا.

وبسبب الخصومات الكبيرة ولأن أغلب هدايا عيد الميلاد تشترى في ذلك اليوم، فإن أعدادًا كبيرة من المستهلكين يتجمهرون فجر الجمعة خارج المتاجر الكبيرة ينتظرون افتتاحها.

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