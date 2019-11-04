الرئيسية | محليات الأردنيون يؤدون صلاة الاستسقاء طلباً لنزول الأمطار

وطنا اليوم-عمان:أدى الأردنيون بعد صلاة الجمعة، صلاة الاستسقاء طلباً لنزول الأمطار في جميع مساجد المملكة.

وكان وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، الاثنين الماضي، قد دعا مديري مديريات الأوقاف بالمملكة إلى التعميم على الأئمة والخطباء لصلاة الاستسقاء عقب صلاة الجمعة .

وقال الخلايلة في تعميمه: "حرصا من وزارة الأوقاف على إحياء سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في إقامة صلاة الاستسقاء حال تأخر نزول الغيث، فقد تقرر إقامة الصلاة في جميع مساجد المملكة لهذا الأسبوع بعد صلاة الجمعة، وحث الناس من خلال الدروس والمواعظ قبل الصلاة على الإكثار من الاستغفار والصدقات والتوبة والصيام ورد المظالم وصلة الأرحام وغيرها من القيم النبيلة".

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