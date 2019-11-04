الرئيسية | محليات زواتي: الأردن الأول في الشرق الأوسط بـ الطاقة المتجددة

وطنا اليوم-عمان:قالت وزيرة الطاقة هالة زواتي في تغريدة عبر حسابها بتويتر، صباح الجمعة: " نفخر باستمرار تبوأ الأردن وللعام الثالث على التوالي للمرتبة الاولى في الشرق الأوسط وشمال افريقيا والسادسة عالميا في تقرير كلايميت سكوب ٢٠١٩ في مجال الاستثمار بالطاقة المتجددة".

زواتي أضافت في تغريدتها:" كل الشكر لجميع السواعد التي ساهمت في تحقيق هذا الانجاز من قطاع عام وخاص، وتستمر المسيرة"".

وقبل أيام، اعلن صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة/ وزارة الطاقة عن فتح المجال للمواطنين الراغبين بالاستفادة من برنامج تركيب انظمة خلايا شمسية وسخانات شمسية مدعومة بنسبة 30%.

وقالت زواتي حينها، ان صندوق الطاقة المتجددة وقع مع أحد البنوك اول اتفاقية تتيح للمواطنين الاستفادة من المشروع من خلال برامج التقسيط المعتمدة في البنوك ومؤسسات التمويل الصغيرة.

واضافت ان الاتفاقية تسهل على المواطنين الحصول على تمويل وفق برنامج تقسيط ميسر وسيتبعها اتفاقيات مماثلة مع بنوك ومؤسسات تمويليه اخرى من اجل تشجيع القطاع المنزلي على الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

ووصفت زواتي المشروع بالمهم، لمساهمته في احداث اثر اقتصادي واجتماعي وبيئي مباشر على الفئات المستهدفة بالدعم من القطاع المنزلي. مشيرة الى ان الدعم الحكومي هو دعم مباشر بنسبة 30% للاسر الاردنية لمساعدتها على تركيب سخانات شمسية وخلايا شمسية لتوليد الكهرباء بالاضافة الى تسهيلات في دفع باقي المبلغ من خلال البنوك ما يسهم في تخفيض فاتورة الكهرباء الشهرية لتلك الأسر.

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