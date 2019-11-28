الرئيسية | محليات مصادر : رئيس دولة الاحتلال يدرس زيارة الاردن

وطنا اليوم-عمان:كشفت مصادر عبرية ان رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي "رؤوفين ريفلين"يدرس إمكانية القيام بزيارة رسمية إلى الأردن.

موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني قال مساء الجمعة ، ان الزيارة تأتي في وقت تدهورت فيه العلاقات بين الجانبين.

والعلاقات بين الأردن وإسرائيل، تمر بفترة توتر مؤخرا على خلفية انتهاكات إسرائيلية بحق القدس والمسجد الأقصى واعتداءات على قطاع غزة، واعتقال السلطات الإسرائيلية لمواطنين أردنيين وغيرها.

وأفادت مصادر اسرائيلية ان الرئيس رؤوفين ريفلين يدرس حاليا إمكانية اجراء زيارة رسمية الى الأردن. واجتمع ريفلين هذا الأسبوع في العاصمة البريطانية لندن مع الأمير غازي بن محمد ومسؤولين رسميين آخرين، وقالت المصادر انه في اعقاب اللقاء بدأت اتصالات بين الجانبين بخصوص زيارة ممكنة لريفلين الى المملكة. واتفق الأمير غازي والرئيس الإسرائيلي أيضا على الاستمرار في اجراء الحوار بينهما.

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