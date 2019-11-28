الرئيسية | محليات الجيش يحبط تهريب كمية كبيرة من المخدرات

وطنا اليوم-عمان:صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية أحبطت اليوم الخميس، على احدى واجهاتها، محاولة تسلل سبعة أشخاص لاجتياز الساتر من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية، حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك ما أدى إلى إصابة اثنين منهم وتراجعهم إلى داخل العمق السوري.

وأضاف المصدر، أنه وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط مليون و294 ألف حبة كبتاجون و105 طلقات لأسلحة أوتوماتيكية، وجرى تحويلها إلى الجهات المختصة.

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