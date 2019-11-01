الرئيسية | محليات حقيقة دعوة الضمان العاملين منذ 1990 للحصول على مبلغ مالي

وطنا اليوم-عمان:جدد الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي نفيه لما يتم تكرار تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول "دعوة المؤسسة للعاملين خلال الفترة ما بين عامي 1990 و2019 للحصول على مبلغ 1499 ديناراً من المؤسسة والدعوة للدخول إلى رابط إلكتروني مزعوم بأنه تابع لوزارة العمل ويطلب الرد على استفسارات وبعدها مشاركته للأصدقاء بهدف الحصول على هذا المبلغ "

وأكد على أن المؤسسة لا علاقة لها اطلاقاً بهذا الرابط كما أنها لم توجّه أي دعوة بهذا الخصوص، وليس من طريقة المؤسسة انتهاج مثل هذا الأسلوب في مخاطبة جمهورها من المؤمن عليهم والمتقاعدين، لا سيما وأن قانون الضمان الاجتماعي واضح تماماً في إقرار الحقوق التأمينية والتقاعدية للمؤمن عليهم والمستفيدين سواء أكانت على شكل رواتب أو تعويضات من دفعة واحدة وفقاً للشروط والأحكام التي نصّ عليها.

وبين الصبيحي أن المؤسسة كانت قد حذّرت أكثر من مرة من التعامل مع مثل هذه المعلومات والروابط المُضَلّلة والخادعة التي تهدف الى إثارة البلبلة في صفوف المؤمن عليهم بشكل خاص وجمهور الضمان الاجتماعي بشكل عام.

وناشد كافة المواطنين من جمهور الضمان وغيرهم إلى عدم تداول هذا الرابط والمعلومات المضللة التي يتضمنها منعاً لأي لبس أو تضليل.

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