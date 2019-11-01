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حقيقة دعوة الضمان العاملين منذ 1990 للحصول على مبلغ مالي
وطنا اليوم-عمان:جدد الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي نفيه لما يتم تكرار تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول "دعوة المؤسسة للعاملين خلال الفترة ما بين عامي 1990 و2019 للحصول على مبلغ 1499 ديناراً من المؤسسة والدعوة للدخول إلى رابط إلكتروني مزعوم بأنه تابع لوزارة العمل ويطلب الرد على استفسارات وبعدها مشاركته للأصدقاء بهدف الحصول على هذا المبلغ "
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