الرئيسية | محليات هل تصلح الجمعة البيضاء ما أفسده الركود !

وطنا اليوم-عمان:تترقب المحلات والوكالات العالمية يوم غد مايعرف «بالجمعة البيضاء» في الوطن العربي أو ما يسمى بـ Black Friday عالميا لتقديم خصومات على بضائع تعرضها الوكالات والشركات بخصومات كبيرة لكسر حالة الركود.

وحسب عاملين في القطاع فان «الجمعة البيضاء» يأتي في اخر يوم من ايام الجمعة في شهر تشرين الثاني حسب المتعارف عليه في خطوة لتنشيط الحركة الاستهلاكية والتجارية من خلال تقديم خصومات على البضائع للخروج من حالة الركود في قطاعات الالبسة والاحذية والعطور والاجهزة الالكترونية.

وقال رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق ان الشركات العالمية تستثمر في هذا اليوم بخصومات على بضائعها يهدف تنشيط الحركة الشرائية.

ولفت الحاج توفيق ان هناك توجها من الشركات والوكلات لتمديد » الجمعة البيضاء» الى يوم السبت في حال جاءت الحركة الشرائية حسب التوقعات مبينا ان التوقعات تشير الى حركة شرائية قوية من المواطنين.

وبين ان المراكز التجارية والوكالات التجارية بدأت تستعد لاستقبال يوم غد من خلال وضع خصومات على البضائع مبينا ان الشركات والوكالات والمحال التجارية تجد هذا اليوم فرصة لكسر حاجز الركود.

وقال ممثل قطاع الالبسة في غرفة تجارة الاردن اسعد القواسمي ان الوكالات والشركات تترقب «الجمعة البيضاء » لكسر حاجز الركود.

وشرح القواسمي ان كما هو سائد بان «الجمعة السوداء» اخذ من ولاية فيلادلفيا في امريكا عام 1899 عندما قام سوق الخضار بالاعلان عن هذا اليوم بتقديم خصومات وصلت الى نسب كبيرة للخروج من حالة الركود الامر الذي انتشر بعدها في كافة انحاء العالم وفي الوطن العربي.

واشار الى ان التوقعات تشير الى حركة شرائية قوية يوم غد موضحا ان الشركات والوكالات التجارية اعلنت عن عروض وخصومات على بضائعها بنسب تراوحت بين 30 الى 70% في بعض البضائع.

وبين القواسمي ان الشركات والوكالات لن تقدم خصومات على البضائع التي يتم شراؤها عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع خدمة التوصيل موضحا ان الخصومات ستكون على البضائع التي يقوم المستهلك بشرائها من المحل التجاري في خطوة تهدف الى تنشيط الحركة التجارية وقيام المواطنين بارتياد الاسواق.

وقال صاحب علامة تجارية هاني المصري ان » الجمعة البيضاء «لاتنعكس ايجابا على التاجر واصحاب الوكالات نظرا لان المواطنين يقومون بشراء الالبسة في هذا اليوم الامر الذي يضيع على صاحب الوكالة او التاجر موسم شراء الالبسة والتي تقدر بنحو 4 اسابيع لبيع الالبسة لموسم الشتاء .

واضاف ان المعروف بيوم » الجمعة البيضاء » لايأتي بثماره على التاجر نظرا لان التاجر او صاحب الوكالة يعول على الموسم باكمله بينما المواطن يعول على هذا اليوم لشراء الالبسة والذي ينعكس سلبا على موسم الالبسة الشتوية من التاجر او صاحب الوكالة.

وبين المصري ان بعض دول اوروبا بدأت بالتوجه لالغاء «الجمعة البيضاء » نظرا لان اصحاب الشركات والوكالات العالمية تقدم خصومات على بضائعها في هذا اليوم ما ينعكس سلبا على موسم الالبسة بأكمله .

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