الرئيسية | محليات مطالب باستغلال البيوت القديمة سياحياً في عجلون

وطنا اليوم-عمان:تشكل البيوت القديمة في محافظة عجلون كنزا تراثيا اثريا يجب الحفاظ عليه وتطوير جماليته وإبرازه معماريًا من خلال صيانة هذه البيوت الأثرية واستخدامها كمطاعم ومتاحف ومراكز ثقافية توفر عائدًا اقتصاديًا لتغذية الثقافة السياحية الأثرية التي تعزز الفرص التنموية في المحافظة.

وطالب عدد من المهتمين في السياحة والتراث الجهات التي تعنى بالسياحة والآثار الاهتمام بالمباني القديمة والتي تتميز بالحجر والطين القديم ومداخلها التي تتكون على شكل أقواس وقناطر ومراحل بنائها التي تعتبر بمثابة كنز يجب المحافظة عليه رافدًا يغذي ثقافة وسياحة المملكة.

وأضافوا أن هذه البيوت ما تزال تستخدم كمضافات للعائلة كما هو الحال في عدد من قرى المحافظة مناشدين وزارة السياحة والآثار والبلديات والتخطيط والتعاون الدولي العمل على وضع أولوية لصيانة البيوت التراثية وإدراجها ضمن المشاريع السياحية والمخطط الشمولي للحفاظ على الطابع التراثي للمنطقة.

وأشارت رئيسة جمعية زهرة الجاردينيا السياحية ريما الغزو إلى أهمية المحافظة على الإرث التاريخي والأثري الذي عاشه الأجداد والآباء من خلال صيانتها وإعادة ترميمها وفتحها أمام الزوار والسياح الذين يرتادون المحافظة بشكل مستمر بهدف جذب السياحة والحفاظ على الكنوز الأثرية القديمة لتصبح مواقع جذب سياحي مميز، مبينة أن وزارة السياحة لها دور كبير في استغلال هذه الأماكن القديمة من خلال إقامة المشاريع السياحية التي تعود بالنفع والفائدة على المحافظة كونها تعتبر من أجمل المحافظات ولديها مكنوزات أثرية متنوعة.

وقال عضو الهيئة الإدارية في ملتقى رايات الإبداعية محمود العبود ان توظيف الأماكن التراثية يمكن أن يعيد الحياة لها من خلال استثمارها بمشاريع ثقافية واقتصادية توفر فرص عمل للمواطنين في المحافظة وتعزز وتطور التنمية بجميع أنواعها، داعيًا إلى عقد الندوات والمحاضرات السياحية والثقافية للتعريف بقيمة الآثار بالإضافة إلى إنشاء جمعيات تطوعية للحفاظ على التراث والآثار والسياحة.

وطالبت رئيسة جمعية سيدات حلاوة الخيرية كوكب نجادات وزارة السياحة والآثار الاهتمام والمحافظة على صيانة وديمومة الكنوز الأثرية والتاريخية والبيوت القديمة لتصبح مواقع جذب سياحي على مستوى المملكة والتركيز عليها إعلاميًا من خلال تسليط الضوء على هذه البيوت التي تعتبر ارث الاباء والأجداد.

وأشار رئيس مجلس المحافظة عمر المومني إلى أهمية تأهيل وتطوير البيوت القديمة والذي يمثل قيمة تراثية مهمة وعنصرا مهما في تطوير وتحسين المحافظة، مبينًا أن هناك مواقع أثرية قديمة لم يتم استغلالها لغاية الآن مثل منطقة المقاطع التاريخية في بلدة عبين والبيوت القديمة في مختلف مناطق المحافظة.

وقال مدير سياحة عجلون محمد الديك إن وزارة السياحة تعطي اهتمامًا كبيرًا للمواقع الأثرية السياحية ولكن اغلب البيوت القديمة والمواقع الأثرية ملك خاص للمواطنين ولا يمكن استغلالها كونها لا تتبع لخزينة السياحة والآثار ويجب أن يتم تسجيلها باسم الوزارة ليتم ترميمها وصيانتها من جديد واستخدامها لإقامة وتنفيذ مشاريع مثل المطاعم وبيوت الأكلات الشعبية والمقاهي والمتاحف ومقتنياتها الأثرية مقترحًا على أصحاب البيوت القديمة تقديم دراسة لتنفيذ مشاريع سياحية لهذه البيوت واستغلالها من خلال وزارة السياحية والتي بدورها ستعمل عل? التشبيك مع الجهات والمنظمات المانحة لاستثمار هذه البيوت وتطوير الواقع السياحي في المحافظة وإدراجها ضمن المسارات السياحية.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر