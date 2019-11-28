منحة قطرية لدعم القطاع الصحي في الأردن

وطنا اليوم-عمان: أعلنت وزارة التخطيط، الخميس، عن منحة قطرية لدعم القطاع الصحي في المملكة.

وأكد مصدر، أن الحوار لا زال جار حول قيمة المنحة بالرغم من أن موعد توقيع الاتفاقية اليوم الخميس في تمام الساعة 12:30.

وتوقع الاتفاقية للتعاون التنموي بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي وصندوق قطر للتنمية، وذلك لدعم القطاع الصحي.

وقالت وزارة التخطيط، إن الاتفاقية ذات اهمية كبيرة باعتبارها أول اتفاقية تؤسس للتعاون التنموي بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي وصندوق قطر للتنمية.