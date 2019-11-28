 وطنا نيوز -منحة قطرية لدعم القطاع الصحي في الأردن
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منحة قطرية لدعم القطاع الصحي في الأردن
التاريخ : 28-11-2019 12:56:36 المشاهدات: 747

وطنا اليوم-عمان: أعلنت وزارة التخطيط، الخميس، عن منحة قطرية لدعم القطاع الصحي في المملكة.
وأكد مصدر، أن الحوار لا زال جار حول قيمة المنحة بالرغم من أن موعد توقيع الاتفاقية اليوم الخميس في تمام الساعة 12:30.
وتوقع الاتفاقية للتعاون التنموي بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي وصندوق قطر للتنمية، وذلك لدعم القطاع الصحي.
وقالت وزارة التخطيط، إن الاتفاقية ذات اهمية كبيرة باعتبارها أول اتفاقية تؤسس للتعاون التنموي بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي وصندوق قطر للتنمية.
وأضافت الوزارة، أن توقيع الاتفاقية مبنى وزارة التخطيط والتعاون الدولي.


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