الرئيسية | محليات الأمير غازي والرئيس الاسرائيلي يبحثان موقع المغطس

وطنا اليوم-عمان:التقى سمو الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية والمبعوث الشخصي لجلالته، رئيس مجلس أمناء هيئة موقع المغطس مع الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين في مقر السفير الأردني في لندن، وذلك بناء على تنسيق مسبق منذ أشهر وبناء على طلب الجانب الإسرائيلي لبحث موضوع موقع المغطس، والذي أكدت جميع الكنائس ومنظمة اليونسكو أنّه يقع في الجانب الأردني، شرق نهر الأردن.

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